Жертвы и разрушения: два мощных землетрясения произошли Венесуэле

Фото: Reuters/Gaby Oraa

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Люди в панике покидали дома.

В Венесуэле произошли землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Об этом сообщила Национальная геологическая служба США.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в 1:04 по московскому времени в 56 километрах от города Валенсия.

Колебания ощущались даже в столице страны — Каракасе, где часть зданий получила повреждения. Эпицентр находился в 27 км к северо-западу от Монтальбана. В этом районе расположены несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий.

Изначально сообщалось, что толчки были зафиксированы на глубине десяти километров, однако, согласно обновленной информации, они произошли на глубине 13 километров.

Известно, что буквально за минуту до этого в том же районе произошло землетрясение магнитудой 7,2. Колебания ощущались даже в соседней Гайане.

Сразу после землетрясения Национальная метеорологическая служба США объявила об угрозе цунами для побережья Венесуэлы и соседних островов, однако позже это предупреждение было снято.

На данный момент о пострадавших не сообщается. По словам специалистов Национальной геологической службы, возможны серьезные разрушения и большое число погибших из-за высокой магнитуды.

Сейсмическое событие мобилизовало спасательные службы страны. В социальных сетях очевидцы сообщали о трясущихся зданиях и появляющихся трещинах на стенах. Люди в панике покидали дома.

Экономический ущерб от землетрясения, по предварительным оценкам, может составить 2 до 20% ВВП страны.

Кроме того, на северо-востоке Японии почти одновременно с Венесуэлой также были зафиксированы подземные толчки, магнитуда которых была лишь чуть меньше — 6,9.

Как ранее писал 5-tv.ru, 17 июня Индонезия также пострадала от серии мощных землетрясений. Там зафиксировали колебания магнитудой почти 7. Подземные колебания почувствовали и на востоке Японии, в том числе в Токио.

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