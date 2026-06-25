Европа плавится от аномальной жары

Фото, видео: Reuters/Gonzalo Fuentes; 5-tv.ru

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В Испании и Великобритании установлены температурные рекорды.

Старый Свет плавится от аномальной жары. В Испании и Великобритании установлены температурные рекорды. Воздух местами прогрелся выше 40 градусов. В Италии и Франции объявлен высший уровень погодной опасности. В группе риска в первую очередь — дети и пожилые люди, среди них уже даже есть погибшие. Глобальное потепление касается всего мира, но Европа раскаляется в два раза быстрее, чем остальные. Почему, выяснил корреспондент «Известий» Михаил Блохин.

Находиться на улице под прямыми солнечными лучами невозможно — это верная гибель. Но мы замерили температуру в тени — 39 градусов по Цельсию. И даже в помещении, где работает один кондиционер и два вентилятора, температура, по ощущениям, не сильно ниже.

Жители изнывают от летнего зноя, хотя, казалось бы, уже должны были привыкнуть.

«Чувствую себя очень плохо. Оделся в легкую одежду, постоянно пью воду и это не спасает, даже когда я не на солнце», — жалуется электрик Владимир Йепез.

«Пока ты в офисе, все окей, а выходишь на улицу — хоть умирай от сердечного приступа», — отметил учитель Хуан Антонио Касас.

Если раньше самым популярным местом встречи испанцев был бар, то теперь это вот такие климатические убежища, где в тени и под кондиционером можно спастись от палящего зноя. Несмотря на эти меры, в Испании резко выросло число госпитализаций.

Госпитализация по причине солнечного удара в эти дни — самая частая причина вызова скорой помощи в королевстве. Десятки людей вызывают ее каждую минуту во всех провинциях Испании.

В Британии из-за жары уже закрылись сотни школ, а пассажирам железных дорог рекомендовано сдать билеты. Все закупаются вентиляторами и сидят по домам.

«Продажи по всей линейке вентиляторов и устройств для охлаждения выросли на 50%, и товары буквально сметают с полок», — рассказал менеджер магазина Пол Марсден.

Усиление зноя в королевстве совпало с отставкой премьера Стармера, что и обыграло издание Times — дескать, политик просто растаял под безжалостными лучами солнца.

Во Франции впервые в истории красный уровень опасности — самый высокий — действует более чем в половине департаментов страны. В тени — почти плюс 50, в том числе в Париже. Люди ищут спасения в ближайших водоемах. И делают это абсолютно напрасно, говорит премьер Лекорню.

«У нас печальное бедствие, связанное с тем, что люди тонут, поскольку последняя цифра — 40 погибших с 18 июня. В основном это молодые люди», — сообщил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню.

Больницы переполнены пациентами с тепловым ударом. Заложниками ситуации становятся даже животные.

«Я специально измерила термометром — земля раскалилась до 65 градусов. В районе Марсова поля у женщины собака обожгла подушечки лап», — поделилась журналист и ветеринар Элен Гато.

А хуже всего, что это только начало. По всем прогнозам, самые жаркие дни во всем Старом свете — еще впереди.

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