Скандал из-за секретного чата Зеленского и фон дер Ляйен: начато расследование

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Michael Bihlmayer

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Поводом для начала проверки стал отказ предоставить данные из переписки по запросу организации из Нидерландов.

В Евросоюзе начали расследование из-за секретного чата главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung (BZ), ссылаясь на письмо, направленное в ЕК.

Помимо главы киевского режима и фон дер Ляйен, по данным издания, в чате находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и уходящий со своего поста премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Поводом для начала проверки стал отказ предоставить данные из группового чата по запросу организации Follow the Money (Нидерланды). Требование о раскрытии информации последовало после того, как в январе сведения о существовании тайной переписки попали в СМИ.

«Я решила начать расследование того, как комиссия обработала запрос заявителя в соответствии с законодательством ЕС о публичном доступе к документам», — заявила европейский омбудсмен, ответственный за расследование, Тереза Анджиньо.

Она также отметила, что встретится с представителями Еврокомиссии до середины июля, а само расследование, скорее всего, займет несколько месяцев.

Как ранее писал 5-tv.ru, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует завершить свою карьеру на этой должности и не будет выдвигать свою кандидатуру на третий срок в 2029 году.

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