Дальнобойщики знают: что реально помогает сэкономить топливо

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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В городских условиях добиться экономичного расхода горючего бывает сложно.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал в беседе с НСН, как стиль вождения влияет на расход топлива и безопасность на дорогах.

По словам эксперта, на потребление топлива в первую очередь влияет агрессивная манера езды. Резкие разгоны, частые торможения и нестабильный темп движения заметно увеличивают расход. Он отметил, что более экономичного поведения за рулем можно учиться у дальнобойщиков, которые держат равномерную скорость и по возможности избегают лишних торможений.

Хайцеэр подчеркнул, что в городских условиях добиться экономичной езды сложно. По его словам, движение в плотном потоке неизбежно приводит к повышенному расходу топлива по сравнению с трассой. Эксперт также порекомендовал следить за оборотами двигателя и выбирать передачу без избыточной нагрузки, чтобы избежать лишнего расхода.

«Можно выключить кондиционер, но это все по большому счету сэкономит максимум литр. За городом мы можете выбрать равномерную скорость 70 км/ч, не тормозить, ехать ровно. Это все будет работать. Однако потом вам вдруг придется уйти маневром от аварийной ситуации, и вся экономия станет бесполезна», — отметил Хайцеэр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему опасно препятствовать движению «обочечников». Эксперты пояснили, что попытки самостоятельно воспрепятствовать таким действиям на дороге могут привести к неприятным последствиям для самого водителя.

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