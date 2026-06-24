Бегунья Чекалина побила мировой рекорд в ультрамарафонской гонке на выбывание

Фото: Instagram*/vera.chekalina

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Спортсменка пробежала 643,7 километра.

Российская бегунья Вера Чекалина установила новый мировой рекорд среди женщин в Backyard Ultra — ультрамарафоне на выбывание. На соревнованиях Biotropika Ultra Trail в Ленинградской области россиянка преодолела 643,7 километра, пробежав 96 кругов за четверо суток.

Так, Чекалина превзошла прежнее достижение британской спортсменки Сары Перри, составлявшее 95 кругов. Формат Backyard Ultra предполагает, что участникам нужно пробежать как можно больше кругов протяженностью 6 706 метров каждый, потратив на один круг не больше одного часа.

После финиша рекордсменка призналась, что самым сложным для нее стал именно решающий этап дистанции. По словам спортсменки, перед рекордным кругом силы были практически на исходе.

«И этот „последний шаг“ оказался самым тяжелым. Перед рекордным 96-м кругом я была очень уставшая, у меня очень болели ноги, и самочувствие было уже очень далеко от идеального», — отметила она в беседе с ТАСС.

Дополнительным испытанием стала жара. Чекалина призналась, что не ожидала столь высоких температур в Ленинградской области, однако подготовка помогла справиться с нагрузкой. «Погодные условия были тоже непростыми. Днем было очень жарко, я никогда не думала, что в Ленинградской области может быть такая высокая температура. Нам приходилось бежать в пекло», — сказала спортсменка.

Во время четырехдневной гонки участники старались поддерживать полноценное питание. По словам рекордсменки, в рацион входили паста, запеканки, мясо, супы, сухофрукты и сладости. Также она отметила дружескую атмосферу среди спортсменов, которые помогали друг другу на дистанции.

Теперь Чекалина готовится к чемпионату мира, который пройдет в октябре. Спортсменка уже вошла в состав сборной России и намерена побороться за победу.

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