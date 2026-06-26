Учитесь гибкости: китайский гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля

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На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 29 июня по 5 июля от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Заряженная неделя сразу с тремя сильными позитивными днями, которые ни в коем случае нельзя пропускать. Обязательно запланируйте дела на понедельник, пятницу и воскресенье. Постарайтесь разгрузить среду. А визит к врачу не намечайте на субботу из-за звезды болезней.

Понедельник, 29 июня 2026 года

День Деревянной собаки

5-tv.ru

Прекрасный день для земляных работ, всех видов активности. В такой день хорошо заключать сделки, договариваться о партнерстве. Прекрасный день для того, чтобы запускать долгосрочное сотрудничество и проекты. Если хорошо потрудиться сегодня, через два-четыре месяца будет большой подъем удачи! Луна - покровительница этого дня - в стоянке Сердце, способствует романтической удаче. В такой день хорошо играть свадьбу, объявлять о помолвке, да и просто на свидания отправляться хорошо. Особенно, если вы хотите, чтобы всерьез и надолго.

Совет книги перемен: учитесь гибкости. Обходите препятствия и полагайтесь на помощь и внутреннюю мудрость, а не на прямое противоборство. «Если препятствие нельзя преодолеть, его можно просто обойти».

Вторник, 30 июня 2026 года

День Деревянной свиньи

5-tv.ru

Позитивный день, который проходит под благоприятным созвездием Хвоста. Он приносит завершение и ясность, когда проходит время. Очень хорошее время для отпускания того, что больше не нужно. Также это чудесный день для ремонтов, строительства, установки ворот и фэншуй-формул, очень хорош для всех активностей, связанных с водой — рытье колодцев, прудиков, проведение сантехнических мероприятий.

Хороший день для свадьбы и заключения контрактов. Он дает помощь знатных людей. Усиливает удачу.

Совет книги перемен: успех приходит не через борьбу, а как восход солнца — неостановимо и естественно, когда внутренний свет достаточно ярок. Солнце не расталкивает тьму — оно просто восходит, и тьма отступает.

Среда, 1 июля 2026 года

День Огненной крысы

5-tv.ru

День разрушителя года и месяца, сложный по своим энергиям. Несмотря на позитивные созвездия и очень хорошие указатели, проблемы могут наступить у тех, кто родился в день или год Крысы или имеет противостояние Крысы и Лошади в карте "Бацзы". Сложно в такой день дать жизнь устойчивому и долгосрочному проекту. Крайне негативно, если в этот день намечена свадьба.

В энергиях дня вшиты резкие повороты и ухабы. Будьте внимательнее, готовьтесь реагировать на неожиданные вводные.

Совет книги перемен: займитесь своим питанием — как физическим, так и духовным. Осознанно выбирайте, чем кормить тело, ум и душу, чтобы достичь гармонии и благополучия.

Четверг, 2 июля 2026 года

День Огненного быка

5-tv.ru

Не следует намечать важные, судьбоносные события на этот день. Свадьба, переезд в новый дом или старт ремонта, намеченные на сегодня, приведут к финансовым потерям, а на особенно активных может напасть тигр или змея, согласно древним текстам. Будем надеяться, что такого не случится, но все же будьте внимательнее с теми, кто родился в год Тигра или Змеи. Или, к примеру, с электропроводами.

В этот день, тем не менее, допустимо назначать переговоры. Луна в восьмой стоянке Ковша покровительствует торговле жидкостями и нефтью. А если верно выбрать время для встречи, есть шанс развернуть ситуацию, которая развивается по нежелательному сценарию, наоборот.

Этот день хорош для экзаменов и решения финансовых вопросов.

Совет книги перемен: гармонично следуйте естественному порядку — без борьбы, но с сохранением внутренней устойчивости и осознанности.

Пятница, 3 июля 2026 года

День Каменного тигра

5-tv.ru

Получает лучшие звезды в компании с лучшим офицером дня. Это прекрасный день для земляных работ, строительства, переезда в новый дом, запуска новых проектов. Пары, которые мечтают о малыше, получают шанс зачать благородное дитя в такой день.

Осторожнее следует быть в путешествиях. Зато в обучении, аналитической работе все будет очень хорошо. Словом, один из двух лучших дней недели.

Совет книги перемен: гексаграмма ассоциируется с пиком, расцветом, максимальной полнотой жизненных сил и возможностей, моментом, когда все условия благоприятны, а усилия приносят обильные плоды.

Суббота, 4 июля 2026 года

День Земляного кролика

5-tv.ru

Умеренный день, который весьма неплохо может подойти для решения вопросов недвижимости. Луна в десятой стоянке созвездия Ткачихи покровительствует девушкам, которые хотят выйти замуж. Это созвездие — символ любви и очень подходит для романтики и домашних дел.

Также в это время хорошо учиться, заниматься самосовершенствованием. Начинания этого дня завершатся успешно благодаря звезде направляющей матрицы Джи Фу. Однако визиты к врачу лучше перенесите на другое время из-за звезды болезней. Она дает некорректные диагнозы, неприятности во время медицинских процедур.

Совет книги перемен: гексаграмма учит искусству разумного ограничения — упорядочивать жизнь, не перегибая палку, чтобы избежать хаоса и раскрыть потенциал. Умение вовремя остановиться — признак внутренней силы.

Воскресенье, 5 июля 2026 года

День Стального дракона

5-tv.ru

Очень позитивный день с мощным потенциалом, постарайтесь обязательно воспользоваться его энергиями. Прекрасно в этот день запускать проекты, открывать новые возможности. Да и вообще он хорош для большинства дел. Возможно, небольшие препятствия будут возникать в течение дня, но результат будет позитивным в целом.

Кроме того, древние тексты обещают рождение благородного дитя для пар, которые планируют расширять семью. Так что обязательно посвятите воскресный вечер романтике!

Совет книги перемен: период максимальной гармонии и благоприятных возможностей, когда силы инь и ян встречаются и создают баланс и расцвет. Один из самых хороших знаков в книге перемен.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на июль 2026 года.

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