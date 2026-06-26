Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 29 июня по 5 июля.

Неделя обещает быть довольно насыщенной. В этот короткий промежуток времени происходят сразу несколько планетарных смен, которые заложат фундамент для грядущих событий. Нам предстоит совместить энергию решительного обновления с необходимостью быть максимально внимательными, а также погрузиться в мир чувств и домашнего уюта.

С 29 июня начало ретроградного Меркурия в Раке добавит во все сферы жизни элемент неопределенности. Связь становится менее надежной. Возможны задержки и накладки в расписании и работе транспортных средств. Старые дела и люди из прошлого будут напоминать о себе. Будьте готовы к бытовым сюрпризам. Однако не поддавайтесь порывам.

Прежде, чем принимать важные решения, связанные с контрактами, крупными покупками или переездами, стоит остановиться и подумать. Ретроградный Меркурий призывает к перепроверке всего дважды. Игнорирование этого совета может привести к финансовым потерям и нервным срывам.

Эмоциональный интеллект становится нашим главным инструментом и силой воздействия на окружающих. Но будьте аккуратней со словами, так как люди сейчас становятся более ранимыми, чем обычно. Неосторожная фраза может причинить боль и оттолкнуть от себя, в то время как поддержка и теплое слово станут настоящим подарком.

Это также идеальное время для того, чтобы наладить внутренние процессы в работе и жизни, разобраться со старыми обидами и детскими страхами.

30 июня сразу два события окрашивают не только эту неделю, но и предстоящий год. Во-первых, встречаем полнолуние в Козероге, способствующее подведению итогов в карьере и целеполагании. Эти дни хорошо подходят для завершения начатого: доделать проект, разобрать документы, навести порядок в делах.

Основной конфликт Солнца и Луны развернется между внутренним миром и внешними достижениями. Семья против карьерных амбиций. С одной стороны, тянет домой, а с другой — заставляет задуматься о статусе и профессиональных успехах. Поэтому важно найти баланс. А на этой неделе личное важнее социального.

Солнцу в Раке хочется быть дома и создавать атмосферу, где хорошо. Родственники становятся важнее работы и планов. Если есть возможность, проведите время у воды.

Второе событие — Юпитер переходит в знак Льва и до 2027 года инициирует звездный час для включения творческого начала. Энергия удачи и расширения будет способствовать яркому самовыражению и заметным инициативам.

Венера также царит во Льве и стремится окружать себя красотой и шиком. Самое время сходить в театр, на выставку, прогуляться по живописным местам. В отношениях становится больше широких жестов, а в адрес женщин чаще звучат комплименты и преподносятся цветы без повода. Огненная и уверенная в себе Венера помогает раскрыть то, что обычно прячется внутри, и дает возможность стать заметным.

Всю неделю пик влияния Венеры и Юпитера в Льве будет усиливать личный магнетизм и привлекательность, помогать заводить новые перспективные знакомства и в целом повысит удачу во всех начинаниях.

Скучать не даст и Марс в Близнецах. Эта активная планета добавит скорости в делах, особенно связанных с коммуникацией, обучением и поездками. Энергия постоянно переключается с одного фокуса на другой. Можно легко переборщить с суетой, словами. Позитивным моментом является то, что мы начинаем искать обходные пути и пробуем разные варианты подхода к решению ситуации, не зацикливаясь на чем-то одном.

В отношениях появляется желание узнавать партнера заново. Но будьте осторожны в высказываниях. Слова сгоряча ранят сильнее обычного. Лучший выход марсианской энергии — совместные занятия, разговоры по душам, новые впечатления.

Хорошее время для коротких курсов, вебинаров, мастер-классов. Мозг активен и гибок, поэтому информация усваивается легко.

В течение этой недели прислушивайтесь к себе и к миру, чтобы получить необходимые ориентиры и помощь, а также используйте импульс к раскрытию творческой грани своей личности.

Овен — гороскоп на неделю

Задача Овнов — разобраться с домашними делами. Хозяйство отнимает слишком много времени и сил. Практичный подход поможет справиться с ними быстро. Тяжело держать эмоции под контролем и избежать ошибок по отношению к родным. Возможно, вам предстоит взять на себя ответственность за близких или решать квартирный вопрос. Не спешите с выводами. Старая история может всплыть и получить логическое завершение.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов могут обостриться давние разногласия с родственниками или деловыми партнерами. Попробуйте проявить эмпатию к своему окружению или ищите тех людей, с кем сможете эмоционально раскрыться. Обращайте внимание на необычные ситуации и удивительные совпадения. Успехов в любых делах легче добиться, если прислушиваться к внутренним ощущениям.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам импульсивный Марс добавляет энергии, и становится сложно сосредоточиться на делах. Многие события развиваются более стремительно — благодаря вашей инициативности. Материальная база неустойчива, поэтому лучше избегать спонтанных трат. Высока вероятность форс-мажорных ситуаций. Поэтому пересмотрите бюджет и не торопитесь с решением финансовых вопросов. Рекомендуется переосмыслить свои предпочтения в питании.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков есть шанс духовно повзрослеть и взять ответственность за свою жизнь на себя. Это идеальное время для того, чтобы отпустить прошлое и не чувствовать себя такими уязвимыми. Используйте эту неделю для переоценки личных целей и восстановления эмоциональных сил. Чтобы достигнуть вожделенной высоты, придется приложить некие усилия. Но если препятствие вас не испугает, то вы сумеете организовать себя и укрепить свое положение.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, планета удачи только что вошла в ваш знак и открывает невероятно мощный портал. Усиливаются стремление к свободе, независимости, путешествиям. Однако отбросьте неоправданный оптимизм и идеалистический подход к жизни. Звезды не рекомендуют поддаваться на уговоры и делать что-то под давлением. Трезво оценивайте свои возможности, и тогда позитивное влияние проявит себя в долгосрочной перспективе. Посвятите это время чему-нибудь возвышенному.

Дева — гороскоп на неделю

Девам лучше всего сосредоточиться на труднодостижимых целях. Значимо все, что связано с общими ресурсами, кредитами или инвестициями. Именно сейчас звезды помогают добиться заметных успехов, если действовать смело, решительно и упорно. Сдвинуть с мертвой точки сложные дела поможет кооперация с другими людьми. Сфокусируйтесь на друзьях и духовно близких людях. Возможно, старые знакомые напомнят о себе, и вы сообща решите давнюю проблему.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов карьерные вопросы и партнерство выходят на первый план. Возможны напряженные моменты в личных и деловых отношениях, но если заручиться поддержкой союзников, то можно прийти к единению во взглядах. Благодаря сосредоточенности и терпению добиться заметных результатов становится намного легче. Разрядить обстановку поможет принятие других такими, какие они есть, а не попытка переделывать коллег и супругов.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы склонны к иллюзорному восприятию мира. Поэтому стратегические планы и проекты, построенные сейчас — это замки из песка. Деловые поездки и масштабные сделки окажутся малоэффективными. Также не рекомендуется заключать договоры и соглашения. Находитесь в моменте. Это сэкономит силы до тех пор, пока ваши идеи будут планетарно поддержаны. Вам явно нужен отпуск и передышка для восстановления внутреннего баланса. Это позволит продуктивно приступить к служебным обязанностям или повседневным делам с удвоенной энергией.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов неровные течения в любовной и финансовой сфере. Чувства могут перерастать в страсть и ревность. Избегайте бесконтрольности поведения. Зато любые кризисные ситуации помогут вам развить лучшие качества, стать крепче и выносливее. Будьте осторожны при занятиях экстремальными видами спорта, при совершении кредитных и биржевых операций. Неоправданный риск недопустим.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги могут столкнуться с конфликтными ситуациями в семье. Сохранить спокойствие и здравомыслие непросто, а разобраться в чувствах близких оказывается еще сложнее. Много противоречивых желаний. Не принимайте важных решений, а лучше сократите активную деятельность в домашних делах. Не переутомляйтесь и берегите свой энергетический ресурс. Не помешает настроиться на мирный лад в отношениях с семьей и близкими.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев возможен сбой в эмоциональном состоянии, повышена раздражительность и критиканство. Споры с коллегами, неразбериха в документах и коллапс в текущих делах добавляют масла в огонь. Не поддавайтесь дурному настроению и отложите важный разговор, деловые встречи, принятие стратегических решений. Избежать неприятных моментов удастся, если перенаправить негативную энергию во благо. Например, на быструю прогулку или дыхательную практику.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам звезды рекомендуют проявить осторожность при решении финансовых вопросов, не спешить с покупками и сделками, запуском рекламной кампании или началом обучающего курса. Повышенная потребность в удовольствиях и развлечениях приводит к чрезмерным тратам. Хорошо, если рядом окажутся люди, способные зарядить вас позитивом и поднять настроение. Хороший период для раскрытия в себе творческих уникальных способностей.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп для знаков зодиака на июль 2026.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.