На Украине сотрудники ТЦК девять дней пытали многодетного отца в подвале

Фото: www.globallookpress.com/Anastasiia Smolienko

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Мужчина воспитывал пятерых детей и имел проблемы со здоровьем.

Руководителей одного из районных территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) Николаевской области будут судить по обвинению в пытках и незаконном лишении свободы многодетного отца во время мобилизации. Об этом сообщило украинское Государственное бюро расследований (ГБР).

По версии ведомства, в 2024 году сотрудники ТЦК доставили в центр мужчину, который воспитывает пятерых детей и имеет проблемы со здоровьем. После прохождения военно-врачебной комиссии его признали годным к службе, однако две воинские части отказались его принимать.

Как утверждают в ГБР, после этого мужчину незаконно удерживали на протяжении девяти дней, в том числе в подвальном помещении. В ведомстве заявили, что к нему применялись физическое насилие и психологическое давление с целью заставить согласиться на мобилизацию или подписать отказ от претензий.

По данным следствия, освободили мужчину только после того, как у него зафиксировали многочисленные травмы. Позднее медики диагностировали у него сотрясение мозга, переломы и другие повреждения.

Перед судом предстанут исполняющий обязанности начальника одного из отделов ТЦК и двое сотрудников. Им вменяются статьи о пытках и незаконном лишении свободы, совершенных группой лиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Одессе местный житель оказался в засаде у сотрудников ТЦК прямо у входа в свой дом. По данным сообщения, во дворе его ожидали пятеро представителей силовых структур. Отмечается, что мужчина попытался защититься, применив газовый баллончик.

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