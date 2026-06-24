Доллар выходит из тени: что будет с курсом рубля после 29 июня

После 29 июня 2026 года рубль может немного ослабнуть

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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На валютном рынке начинается период сразу нескольких разнонаправленных факторов.

В конце июня для российской валюты завершится один из традиционных периодов поддержки. Как отметил в беседе с Life.ru управляющий фондом Денис Астафьев, 29 июня заканчивается налоговый период, в течение которого экспортеры активно продают валютную выручку для исполнения обязательств перед бюджетом.

Это увеличивает предложение иностранной валюты на внутреннем рынке и помогает рублю удерживать позиции. Впрочем, эксперт подчеркнул, что участники рынка обычно заранее учитывают этот фактор, поэтому прямой зависимости между налоговыми выплатами и курсом ждать не стоит.

Нефть и действия регуляторов

По словам Астафьева, после завершения налогового периода основное внимание инвесторов вновь переключится на нефтяной рынок. Если стоимость нефти продолжит снижаться, объем валютной выручки от экспорта может уменьшиться, что станет дополнительным фактором давления на рубль.

Эксперт также обратил внимание на операции Минфина в рамках бюджетного правила. Любые отклонения от ожиданий рынка способны усилить колебания курса. Кроме того, участники торгов уже учитывают предстоящее завершение части операций Банка России по зеркалированию в июле, что может привести к увеличению спроса на иностранную валюту.

Генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко, в свою очередь, отметила, что недавнее снижение ключевой ставки Банком России до 14,25% практически не сказалось на валютном рынке. По ее оценке, инвесторы давно ожидали такого решения и сейчас больше сосредоточены на дальнейших шагах регулятора в третьем квартале.

Она добавила, что давление на рубль постепенно усиливают внешнеторговые факторы. В частности, речь идет о снижении стоимости российской нефти Urals примерно до 65 долларов за баррель, что может привести к сокращению экспортных доходов. Дополнительную нагрузку создают и покупки иностранной валюты Минфином.

Что будет с долларом

Основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров напомнил еще об одном сезонном факторе. Летом традиционно увеличивается спрос на иностранную валюту со стороны россиян, отправляющихся за границу. По его мнению, это также может способствовать постепенному ослаблению рубля.

Кроме того, инвесторы продолжают внимательно следить за сигналами Банка России относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Даже осторожные комментарии представителей регулятора способны повлиять на ожидания рынка и вызвать движение котировок.

При этом Гузель Проценко считает, что говорить о заметном падении курса рубля пока рано. По ее словам, поддержку национальной валюте оказывает налоговый период, благодаря которому экспортеры увеличивают объем продаж валютной выручки.

Денис Астафьев обратил внимание и на глобальную ситуацию. Он отметил, что американская валюта в последнее время укрепляется по отношению ко многим мировым валютам. На этом фоне рублю будет сложно полностью игнорировать общемировый тренд. По его прогнозу, на неделе с 29 июня по 5 июля курс доллара может находиться в диапазоне 72–75 рублей, евро — 83–88 рублей, а юаня — 10,7–11 рублей.

Федор Сидоров придерживается схожей оценки. По его мнению, при отсутствии серьезных внешних потрясений доллар будет торговаться в пределах 72–76 рублей, евро — 84–89 рублей, а курс юаня останется в диапазоне 10,7–11,1 рубля. Эксперт не ожидает резких скачков, однако допускает повышенную волатильность на фоне отдельных рыночных событий.

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