Между небом и землей: спасатели сняли мужчину с проводов в Люберцах
В подмосковных Люберцах спасатели сняли мужчину с проводов
Фото, видео: © РИА Новости/Варвара Гертье; Telegram/ГКУ МО "Мособлпожспас"/gku_mo_mosoblpojspas; 5-tv.ru
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Специалисты действовали быстро и осторожно, чтобы он не сорвался с высоты.
В поселке Томилино городского округа Люберцы спасатели сняли с проводов 37-летнего мужчину. Его заметили очевидцы: человек висел между столбами, громко кричал и просил о помощи. Соответствующее видео опубликовала Московская областная противопожарно-спасательная служба в Telegram-канале.
Местные жители не смогли самостоятельно добраться до пострадавшего и вызвали экстренные службы. На место прибыли работники 232-й и 303-й пожарно-спасательных частей «Мособлпожспаса».
Специалисты действовали быстро и осторожно, чтобы мужчина не сорвался с высоты. После оценки обстановки спасатели запросили автолестницу и подвели площадку спецтехники под пострадавшего.
Затем сотрудники пожарно-спасательной службы аккуратно переместили мужчину на платформу, поддерживая его руками. После этого конструкцию плавно опустили на землю.
Спасенного передали сотрудникам полиции и бригаде скорой помощи. Информация о его состоянии не уточнялась.
Спасатели напомнили жителям региона, что подъем на столбы и любые экстремальные трюки рядом с проводами смертельно опасны. Также они призвали не приближаться к оборванным проводам, а при виде человека в беде на высоте сразу обращаться в экстренные службы.
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