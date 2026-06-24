Путин в Жуковском осмотрел среднемагистральный лайнер МС-21

Фото, видео: Кочетков Юрий/ТАСС; 5-tv.ru

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Конструкторы самолета занимаются импортозамещением комплектующих.

Будущее российской авиации обсуждают в эти минуты в подмосковном Жуковском. Туда прибыл глава государства. И он уже побывал в кабине МС-21, а также осмотрел салон.

Это среднемагистральный лайнер, который изначально создавался в международной кооперации, однако из-за западных санкций конструкторы сейчас занимаются импортозамещением комплектующих. И, как доложил главный конструктор, успешно.

— Надежная, да? Надежная машина?

— Машина по уровню безопасности и надежности сейчас, наверное, самая. На самом первом месте. Boeing, Airbus, они в более старом поколении, и у них тряда тех решений, которые мы предлагаем, нет.

Также президенту показали ближнемагистральный SuperJet-100 и модернизированную версию турбовинтового Ил-114. Позже Владимир Путин проведет совещание по развитию авиации.

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