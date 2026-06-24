Вертолет Ми-2 упал во время сельхозработ в Краснодарском крае
Пилот упавшего на Кубани вертолета Ми-2 погиб
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Фото: © РИА Новости/Роман Антонов
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Инцидент произошел недалеко от хутора Прикубанский в Славянском районе.
Вертолет Ми-2 упал во время сельхозработ в Краснодарском крае, сообщают оперативные службы.
Источник 5-tv.ru сообщил, что инцидент произошел рядом с хутором Прикубанский в Славянском районе. На борту был только пилот — он скончался.
В момент крушения вертолет выполнял сельскохозяйственные работы. Обстоятельства о причинах случившегося и детали устанавливаются.