Неизвестные обстреляли два автобуса в Екатеринбурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Пули пробили окна транспортного средства.

Два пассажирских автобуса обстреляли в районе Солнечный в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на УМВД России по Екатеринбургу.

Информация о происшествии поступила в отдел полиции № 12. Сотрудники ведомства проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося и разыскивают лиц, причастных к обстрелу.

По данным городских служб и правоохранительных органов, неизвестные открыли стрельбу по транспортным средствам, в салонах которых находились люди.

В результате происшествия пострадал один из пассажиров. После того как пуля пробила стекло автобуса, мужчина получил ранение туловища. Медицинская помощь ему была оказана на месте. Также на место вызвали сотрудников полиции.

В ходе акта вандализма пули пробили стекла и попали в салон. После инцидента стрелявшие скрылись.

Ранее 5-tv.ru написали об инциденте в детском лагере «Орленок» в Тыве. Мужчина 25 лет ворвался в один из корпусов лагеря, где в тот момент находилось 16 воспитанников. Он также бил детей деревянной палкой.

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