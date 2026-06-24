Пять опасных постов: что нельзя публиковать в интернете и социальных сетях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Фото билета, скрин банковского приложения или геометка у школы могут выглядеть безобидно, но именно такие детали часто становятся подарком для мошенников.

В эпоху соцсетей многие привыкли делиться буквально каждым событием своей жизни — от получения нового паспорта до начала отпуска. Однако далеко не все задумываются, что обычный пост может рассказать посторонним гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Некоторые публикации способны не только привлечь внимание мошенников, но и обернуться серьезными финансовыми и личными проблемами. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Документы и билеты

Документы нельзя публиковать в интернете ни полностью, ни частично. Паспорт, СНИЛС, водительское удостоверение, полис ОМС, ИНН и другие бумаги с персональными данными могут использовать для оформления микрозайма, регистрации SIM-карты, создания фирмы-однодневки или других мошеннических схем.

Опасны не только сами документы, но и билеты. На посадочном талоне есть штрихкод или QR-код, в котором могут быть зашифрованы личные данные, номер паспорта, маршрут и сведения о бронировании. Такие данные легко считываются специальными сервисами.

Даже если закрыть часть цифр, это не всегда спасает. Оставшейся информации может хватить, чтобы восстановить нужные сведения. Поэтому документы и билеты не стоит выкладывать в соцсети даже «на секунду».

Геолокация в реальном времени

Посты с геометкой во время поездки могут показать посторонним, что дома никого нет. Фото из аэропорта, сторис с дороги или подпись о том, что семья уехала на дачу до воскресенья, становятся сигналом для тех, кто отслеживает пустующие квартиры.

Риск выше, если профиль открыт, а в старых публикациях уже можно найти район, дом, вид из окна или другие детали. Тогда человеку не нужно ничего взламывать — достаточно собрать информацию из открытых постов.

Отдельно опасны геометки на детских фотографиях. Если регулярно показывать школу, кружок, секцию или площадку рядом с домом, из этих публикаций складывается маршрут ребенка. Поэтому снимки из поездок лучше публиковать после возвращения, а геолокацию на детских фото — отключить.

Деньги и банковские данные

Нельзя публиковать скриншоты банковских приложений, баланс счета, номер карты, последние четыре цифры карты и сообщения о поступлении зарплаты. Такая информация помогает мошенникам делать звонки убедительнее. Они могут назвать сумму, похожую на реальную, и представить это как «подозрительную операцию».

Опасны и посты о финансовых трудностях. Фразы о том, что человек остался без денег, не может выплатить кредит или срочно ищет заем, могут привлечь мошенников и сомнительные предложения «быстрой помощи».

Не стоит публично обсуждать наследство, продажу квартиры, крупные покупки и планы вложить деньги. Такие публикации становятся приманкой для лжеброкеров, финансовых пирамид и навязчивых «инвестиционных консультантов».

Данные о детях

Фотографии детей в открытом доступе могут раскрывать больше, чем кажется. Имя и фамилия ребенка, школьная форма, геометка у школы, расписание кружков и секций вместе создают подробное досье.

Посторонний человек может быстро узнать, как зовут ребенка, где он учится, куда ходит после уроков и когда бывает в конкретном месте. Эту информацию могут использовать, чтобы войти в доверие.

Не стоит публиковать фото детей в ванной, купальнике, без одежды или в неловких ситуациях. Для родителей такие кадры могут казаться милыми, но в интернете они живут отдельно и могут попасть не туда, куда планировалось. Лучше закрывать профиль, не указывать школу и не публиковать фамилию ребенка.

Планы, конфликты и чужие личные данные

Не стоит заранее писать об отпуске, командировке или длительном отъезде. Такие публикации снова показывают, что жилье может остаться пустым.

Опасны и посты о конфликтах с реальными людьми. Фото человека, место его работы, номер телефона, адрес или скриншоты переписки без согласия могут привести к юридическим последствиям. Даже если человек неправ, публичная публикация его данных остается рискованной.

Чужие личные данные нельзя выкладывать в открытый доступ. Это касается телефонов, адресов, мест работы, фотографий и переписок. Перед публикацией стоит задать простой вопрос: согласился бы этот человек на такой пост. Если нет — публиковать не нужно.

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