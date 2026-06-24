Не пускают в 10-й класс? В Госдуме объяснили, куда жаловаться

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Родителям напомнили, в каких случаях отказ в продолжении обучения может считаться незаконным.

Родителям школьников, которым отказывают в переводе в десятый класс, следует обращаться в Рособрнадзор и прокуратуру. Об этом в беседе с Национальной службой новостей (НСН) рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Парламентарий подчеркнул, что подобные ограничения не соответствуют законодательству, если речь не идет о 12 регионах, где сейчас проводится эксперимент с целевым набором в колледжи. В этих субъектах учащиеся могут выбирать сдачу двух ОГЭ вместо четырех.

«За исключением 12-ти регионов, где проходит эксперимент с целевым набором в колледжи для желающих сдавать два ОГЭ вместо четырех, давление с требованием не пускать ребят в десятые классы противозаконно и противоречит позиции Минпросвещения», — заявил Смолин.

По его словам, родителям важно знать о своих правах. Если школа препятствует переходу ребенка в 10-й класс, депутат рекомендует обращаться в надзорные органы, а также сообщать о подобных случаях в профильный комитет Госдумы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выполнение домашних заданий нередко становится причиной напряженности между родителями и детьми. Психолог, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Александр Зудин объяснил, что отказ ребенка от учебы чаще связан не с ленью, а с рядом объективных факторов.

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