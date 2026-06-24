Разовая помощь: россияне могут получить до 100 тысяч рублей в трудной ситуации

Россияне могут получить до 100 тысяч рублей в трудной ситуации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Размер и порядок получения зависят от региона и подтверждающих документов.

Россияне, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, вправе рассчитывать на единовременную адресную помощь, которая в отдельных случаях может достигать 100 тысяч рублей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Свищева.

Поддержка предоставляется при различных чрезвычайных ситуациях — от пожаров и стихийных бедствий до тяжелых заболеваний, необходимости дорогостоящего лечения, утраты кормильца или крупной кражи имущества.

Размер выплаты определяется индивидуально и зависит как от конкретной ситуации, так и от региона проживания. Федеральная часть помощи может составлять до 50 тысяч рублей, а с учетом дополнительных региональных программ итоговая сумма иногда увеличивается до 100 тысяч рублей.

Для получения средств необходимо самостоятельно обратиться в органы социальной защиты, МФЦ или местную администрацию и предоставить документы, подтверждающие сложившиеся обстоятельства. Рассмотрение заявлений обычно занимает от 10 до 30 дней, однако при чрезвычайных ситуациях решение может приниматься в ускоренном порядке.

Отмечается, что без личного обращения выплата не назначается — гражданам необходимо самостоятельно инициировать процесс оформления помощи.

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