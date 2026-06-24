Был проведен древний ритуал: археологи нашли 77 обезглавленных скелетов

Фото: www.globallookpress.com/Jens Kalaene

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Перед учеными стоит сложная задача — понять, в чем заключался древний обряд.

На территории Словакии ученые сделали одну из самых загадочных археологических находок последних лет. Во время раскопок древнего поселения Врабле-Вельке-Легембы специалисты обнаружили массовое захоронение, в котором находились останки 77 человек без голов. Об этом рассказало издание Need To Know.

По оценкам исследователей, возраст находки составляет около семи тысяч лет. Погребение относится к периоду между 5250 и 4950 годами до нашей эры и связано с культурой линейно-ленточной керамики — одной из первых земледельческих культур Европы.

Необычное захоронение было найдено на дне рва, окружавшего часть древнего поселения. Останки лежали слоями друг на друге, при этом почти у всех скелетов отсутствовали черепа. Исключением оказался лишь один ребенок, чей череп сохранился на своем месте.

Раскопками занимаются специалисты из Кильского университета и Словацкой академии наук. Исследования памятника продолжаются с 2012 года, поскольку этот археологический комплекс считается одним из крупнейших объектов своей эпохи в Центральной Европе.

Ученые пришли к выводу, что головы были отделены от тел не в результате казни или массовой расправы. Следы на шейных позвонках свидетельствуют о том, что процедура проводилась уже после смерти людей и выполнялась достаточно аккуратно при помощи острых орудий. Исследователи предполагают, что речь могла идти о сложном ритуале, связанном с представлениями древних общин о смерти и загробном мире.

Особый интерес вызывает судьба самих черепов. За исключением нескольких небольших фрагментов они так и не были найдены. Специалисты не исключают, что головы могли переносить в другое место и использовать в обрядах, значение которых сегодня остается неизвестным.

Состояние костей также позволило сделать важный вывод: тела оказались в могиле вскоре после смерти. Признаков длительного нахождения на поверхности или разложения перед погребением ученые не обнаружили.

Руководитель исследования профессор Мартин Фурхольт отметил, что подобные практики отражают мировоззрение людей, живших тысячи лет назад, поэтому объяснить их с точки зрения современных представлений крайне сложно. При этом специалисты не исключают, что на фоне необычного обряда могли существовать и признаки социальных конфликтов либо кризисов внутри древнего сообщества.

Сейчас найденные останки проходят комплексное изучение. Исследователи проводят ДНК-анализ, изотопные исследования и детальное изучение костей. Это должно помочь установить возраст и пол погребенных, особенности их питания, происхождение, а также возможные родственные связи между людьми, оказавшимися в загадочной могиле.

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