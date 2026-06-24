Опомнились, когда не вышла на работу: мужчина расчленил сестру на востоке Москвы

Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc

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Подозреваемый расфасовал тело по пакетам.

Мужчина убил свою сестру на востоке Москвы и расчленил ее тело. Об обстоятельствах дела рассказали в прокуратуре города.

«Со слов мужчины 1970 года рождения, он в ходе ссоры со своей сестрой в квартире жилого дома на улице Знаменской нанес ей ножевые ранения, после чего расчленил тело», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители стали искать женщину 1968 года рождения, когда она пропала без вести и не вышла на работу. В квартире силовики нашли пакеты с частями трупа. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследование на контроле в прокуратуре.

Ранее в Самарском областном суде состоялось очередное заседание по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Фигурантка отравила деда и бабушку, обработала останки жидким азотом, расчленила, смешала с гречкой и выбросила на помойку.

До этого в апреле суд в Санкт-Петербурге отклонил апелляцию по другому громкому делу с расчленением. Инстанция отказала бывшему доценту-историку Олегу Соколову в смягчении наказания за расправу над аспиранткой.

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