Пожар на западе Москвы: девушка умерла, спасаясь от огня

На западе Москвы во время пожара умерла девушка

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Чердинцев; 5-tv.ru

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Трагедия произошла в жилом доме на Веерной улице.

В районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы загорелась квартира в многоквартирном доме. Девушка пыталась спасти от пожара и погибла. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Пожар произошел на четвертом этаже дома на Веерной улице. Обстоятельства случившегося уточняются.

На месте возгорания продолжают работать пожарные расчеты. По предварительным данным, огонь распространился на площади 15 квадратных метров. Очевидцы при этом рассказывают, что из окон квартиры шел плотный черный дым.

Старшая по дому рассказала 5-tv.ru, что сначала заметила небольшой дым, выходивший из окна квартиры на третьем этаже. Внизу, по ее словам, уже лежала женщина.

Позже ситуация резко ухудшилась: огонь распространился сильнее, пламя стало выбиваться из большой комнаты. После этого, как утверждает очевидец, произошел взрыв и в квартире лопнули стекла.

«Все стало гореть. Большой огонь выбивался уже из большой комнаты. И произошел взрыв, лопнули стекла», — рассказала старшая по дому.

По словам женщины, погибшую она лично не знала. Она пояснила, что та долгое время жила за границей, а после возвращения почти не появлялась на глазах у соседей.

Старшая по дому также рассказала, что одна из соседок описывала погибшую как замкнутого человека.

«Даже когда они встречались, редко общались», — передала она.

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