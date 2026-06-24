Во Франции выявили первый за долгое время случай заболевания лихорадкой Эбола

Le Parisien: во Франции подтвердили случай Эболы у врача после миссии в ДРК

Фото: www.globallookpress.com/Eric Lalmand

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Инфекцию нашли у врача, вернувшегося из Демократической Республики Конго.

Во Франции подтвердили первый за долгое время случай заболевания, вызванного вирусом Эбола. Инфекцию нашли у врача гуманитарной организации, который вернулся из Демократической Республики Конго. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на министерство здравоохранения Франции.

По данным издания, французский Минздрав подтвердил положительный результат анализа. Заболевший медик ранее участвовал в гуманитарной миссии в Демократической Республике Конго, где продолжается крупная вспышка заболевания.

Другие данные о состоянии врача, а также о месте его госпитализации пока не приводятся.

Французские санитарные службы ранее усилили контроль за людьми, которые возвращаются из районов, которые затронула вспышка. Власти страны пока не сообщали о других выявленных случаях заболевания на территории Франции.

Эбола относится к редким, но тяжелым вирусным заболеваниям. Инфекция передается при прямом контакте с кровью и другими биологическими жидкостями заболевшего после появления у него симптомов. Инкубационный период обычно составляет от двух до 21 дня. Болезнь может сопровождаться высокой температурой, сильной слабостью, рвотой и диареей.

Вспышку, вызванную вирусом Бундибуджи, подтвердили в Демократической Республике Конго и Уганде в мае 2026 года. Для этого вида возбудителя пока нет одобренной вакцины и специфического лечения. При этом ранняя поддерживающая терапия может повысить шансы пациента на выздоровление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Демократической Республике Конго распространяется неизвестная болезнь.

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