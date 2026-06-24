Медсестра умерла во время операции по удалению филлеров из ягодиц

Фото: 5-tv.ru

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До хирургического вмешательства у женщины не было выявлено проблем со здоровьем.

Во время операции по удалению филлеров из ягодиц скончалась медсестра Паула Андреа Бельтран Сандовал. Ей был 41 год. Об этом сообщили El Pais.

Женщина проживала в Нью-Йорке, однако из-за осложнений после инъекций биополимерного геля решила обратиться за помощью к врачам в родной Колумбии.

Для проведения процедуры Паула приехала в город Эль-Побладо. Операция состоялась 18 июня в одной из клиник, расположенных в торговом центре. За медицинское вмешательство пациентка заплатила 38 миллионов колумбийских песо (828 тысяч рублей - Прим. ред.).

По данным издания El Pais, спустя 1 час и 10 минут после начала операции, когда удаление филлеров практически завершилось, у женщины произошла остановка сердца и дыхания. Медики немедленно приступили к реанимационным мероприятиям. В течение 40 минут они пытались восстановить жизненно важные функции организма.

До операции у женщины не было выявлено проблем со здоровьем. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала на теле травмы грудной клетки, которые могли возникнуть во время проведения реанимации.

Ранее в разговоре с 5-tv.ru актер Павел Деревянко и его жена - предприниматель Зоя Фуць сообщили, что они отказались от пластических операций.

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