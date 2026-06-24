Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Глава МИД РФ отметил, что сейчас позиция Европы по украинскому вопросу неадекватна.

Ушедший в отставку британский премьер Кир Стармер делал все, чтобы Украина наращивала террористическую активность. Такое заявление сделал глава российской дипломатии Сергей Лавров. Он участвует в «Примаковских чтениях», которые проходят в Москве.

Министр отметил, что Россия готова выслушать политиков из Европы, если у них появятся конструктивные идеи. Но пока их позиция по Украине неадекватна.

«Мяч сегодня не на нашей стороне поля, хотя нам его все чаще пытаются перебросить из офсайда, если говорить языком популярного ныне футбольного чемпионата мира. Это не пойдет, для России вопрос имеет принципиальный характер, и размениваться на какие-то временные, промежуточные решения, а уж тем более принимать продиктованный кем-то ультиматум — мы, конечно же, не будем», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии принципов равенства и братства в международных отношениях.

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