«Рейдерский захват»: в Одессе раскольники отобрали храм у каноничной УПЦ

Фото, видео: 5-tv.ru

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На защиту встали священники и прихожане, но они столкнулись с насилием.

В Одессе раскольники ПЦУ силой захватили храм в честь святого Александра Невского. Он принадлежит канонической православной церкви. На защиту встали священники и прихожане, но их просто избили. Все детали нового эпизода притеснения верующих на Украине — у корреспондента «Известий» Александра Якименко.

В Одессе такого еще не видели. Боевики и сторонники раскольнической ПЦУ напали на священника Лавры Александра Невского. Все под защитой силовиков, так чтобы сотни верующих, которые пришли на поддержку церковнослужителей, не могли даже попасть на территорию обители.

Священника избили, даже пытались задушить. Остальных силой вытолкали из здания храма.

«Мы пытались довести до конца молебен, но представитель ПЦУ вырвал этот молитвенник и буквально искромсал его. Посмотрите, во что он превратил икону Божией Матери и всю эту книгу. Нам не дали произнести даже последнее „Аминь“. Под их давлением мы успели только забрать святые дары, антиминс, дарохранительницу и покинуть храм», — рассказал секретарь Одесского епархиального управления УПЦ Евгений Гутьяр.

Волна репрессий против Украинской православной церкви теперь началась в том самом городе, который на Украине называли самым консервативным. До сих пор все крупные храмы здесь оставались у канонической православной церкви. Но в Киеве мириться с таким положением вещей не захотели.

«Все сделано по обычной схеме. Захватчики говорят, что община храма якобы проголосовала за смену настоятеля и церковной юрисдикции. И никто не хочет показывать эти документы, потому что знает: там нет фамилий тех людей, кто действительно состоял в общине. И все понимают, что это просто рейдерский захват», — заявил клирик Одесской епархии УПЦ протоиерей Максимиан Погореловский.

Теперь здание храма закрыто. И все это четко ложится в целую цепочку манипуляций Зеленского. Абсолютно так же больше года пустовала Киево-Печерская лавра, откуда выгнали священников православной церкви. Зеленскому до нее не было дела — пока не появилась возможность выдать желаемое за действительное. Он обвинил Россию в ударе по Лавре, хотя ни одного доказательства Киев предоставить так и не смог. Большинство экспертов сразу сошлись во мнении: виной всему ракета Patriot с истекшим сроком службы, которую Украина сама выпросила у Запада.

Клирики УПЦ молятся, чтобы эти издевательства Киева над святынями, важными для любого православного верующего, наконец прекратились.

«Искра, живая искра веры, она живет в нашей Лавре, потому что братья наши держатся, братья наши молятся, братья наши притесняются, но не уничтожаются», — сказал клирик Киево-Печерской Лавры протоиерей Георгий Бойко.

Но пока захват собственности только набирает обороты — и не только в Киеве и Одессе, но и по всей стране.

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