Спорите из-за имени будущего ребенка? Как найти компромисс без лишних конфликтов

Hello: существуют простые способы легко выбрать имя для будущего ребенка

Фото: 5-tv.ru

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Иногда проще сначала принять решение вдвоем, а уже потом сообщить его окружающим, чтобы не слушать ненужные мнения.

Выбор имени для будущего ребенка часто оказывается сложнее, чем кажется. Одному родителю нравится редкое имя, другому — классическое. Кто-то хочет назвать малыша в честь родственника, а кто-то категорически против. Иногда споры затягиваются на месяцы. К счастью, существуют простые способы сделать этот процесс менее конфликтным и прийти к компромиссу. Об этом сообщил журнал Hello.

Не начинайте обсуждение в последний момент

Многие пары откладывают выбор имени до последних недель беременности. В результате решение приходится принимать под давлением времени и эмоций.

Гораздо проще начать составлять список вариантов заранее и постепенно обсуждать их без спешки.

Пусть каждый составит свой список

Один из самых популярных способов — сначала не спорить, а подготовить два отдельных списка имен. Каждый родитель записывает варианты, которые ему нравятся, а затем списки сравнивают.

Иногда совпадения находятся быстрее, чем кажется.

Не критикуйте идеи сразу

Фраза «ужасное имя» редко помогает найти компромисс. Если какой-то вариант категорически не нравится, лучше объяснить причину спокойно. Например, имя вызывает неприятные ассоциации или слишком напоминает кого-то из знакомых.

Так разговор останется конструктивным.

Используйте правило взаимного вето

Многие семьи договариваются о простом принципе. Если один из родителей категорически против имени, оно вычеркивается без дальнейших споров.

Имя ребенка должно нравиться обоим, поэтому важно учитывать мнение каждого.

Подумайте о будущем ребенка

Красивое имя для младенца не всегда одинаково хорошо звучит во взрослом возрасте. Полезно представить человека с этим именем в разные периоды жизни: в школе, университете, на работе.

Иногда такой простой прием помогает посмотреть на выбор под другим углом.

Как имя сочетается с фамилией и отчеством

Даже самое красивое имя может звучать неудачно в сочетании с фамилией или отчеством.

Поэтому лучше произнести полное имя вслух несколько раз и убедиться, что оно легко читается и запоминается.

Не рассказывайте о выборе слишком рано

Родственники и друзья часто охотно делятся своим мнением, даже если их об этом не просили.

В результате будущие родители получают десятки советов и могут окончательно запутаться.

Иногда проще сначала принять решение вдвоем, а уже потом сообщить его окружающим.

Попробуйте пожить с именем несколько дней

Если появились один или два фаворита, можно представить, что ребенка уже так зовут.

Некоторые родители используют выбранное имя в разговорах между собой или мысленно обращаются к будущему малышу именно так.

Через несколько дней становится понятно, насколько комфортно оно воспринимается.

Не бойтесь отказаться от первоначального выбора

Бывает, что имя казалось идеальным несколько месяцев, а потом перестало нравиться.

Это нормально. Иногда лучше изменить решение до рождения ребенка, чем сожалеть о нем позже.

Помните, что идеального варианта может не быть

Многие родители признаются, что окончательно полюбили выбранное имя только после рождения малыша.

Поэтому не стоит стремиться найти абсолютно идеальный вариант. Гораздо важнее, чтобы имя нравилось обоим родителям и ассоциировалось с чем-то хорошим.

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