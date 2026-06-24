Пять сообщений за день: радио «Судного дня» передало новые сигналы

Фото: 5-tv.ru

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Среди них — «растирание» и «гидропрах».

Военная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как «радиостанция Судного дня», за сутки передала пять голосовых сообщений. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает эфиры станции и публикует записи передач.

Первое сообщение прозвучало в 09:11 по московскому времени и содержало набор букв, цифр и слово «амилоквус». В 09:16 в эфире было передано слово «растирание».

Третье сообщение зафиксировали в 10:36 — в нем прозвучало слово «генолис». Четвертая передача состоялась в 10:44 и содержала слова «гидропрах» и «предстоящий».

Спустя три минуты, в 10:47 по московскому времени, в новом сообщении прозвучала последовательность «нжти 48026 придирчивый 7303 7364». За утро наблюдатели зарегистрировали уже пять голосовых передач радиостанции.

УВБ-76 работает с 1970-х годов. Обычно в эфире станции слышен постоянный сигнал, за который она получила прозвище «Жужжалка». Время от времени этот сигнал прерывается голосовыми сообщениями с наборами букв, цифр и отдельных слов.

За передачами станции следят радиолюбители, исследователи и криптографы, которые фиксируют новые сообщения и анализируют их содержание.

Ранее 5-tv.ru писал, что радио «Судного дня» передавало два сигнала за сутки.

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