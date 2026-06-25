Всего пять минут: ученые выяснили, как быстро поднять настроение на работе
BJSM: быстро поднять настроение на работе поможет пятиминутная прогулка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Захаркин
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Когда день затягивается, а концентрация начинает падать, многие тянутся за очередной чашкой кофе. Однако есть другой способ стать продуктивнее.
Когда рабочий день затягивается, а концентрация начинает падать, многие тянутся за очередной чашкой кофе. Однако новое исследование показало: иногда для улучшения самочувствия достаточно всего пяти минут движения. Ученые выяснили, что даже очень короткая прогулка способна заметно повысить уровень энергии, улучшить настроение и снизить стресс. Работа опубликована в журнале British Journal of Sports Medicine.
Что выяснили исследователи
В исследовании, проведенном британскими учеными, приняли участие офисные сотрудники, которым предложили делать короткие перерывы в течение рабочего дня.
Оказалось, что даже пяти минут ходьбы достаточно, чтобы люди почувствовали себя бодрее и счастливее по сравнению с теми, кто продолжал сидеть за рабочим столом без перерыва.
У участников улучшалось настроение, снижалось чувство усталости и повышалась работоспособность.
Почему короткая прогулка работает
Во время ходьбы организм начинает активнее снабжать мозг кислородом и питательными веществами.
Кроме того, даже небольшая физическая активность способствует выработке эндорфинов — гормонов, которые помогают улучшить эмоциональное состояние.
Параллельно снижается уровень стресса и напряжения, накопившегося за время работы.
Особенно полезно для офисных сотрудников
Современные люди проводят слишком много времени сидя.
Длительное пребывание в одном положении связано не только с болями в спине и шее, но и с ухудшением концентрации, повышенной утомляемостью и снижением продуктивности.
Даже короткие прогулки помогают разорвать этот цикл и дают организму необходимую смену активности.
Не обязательно выходить на улицу
Если нет возможности покинуть офис, эффект может дать и простая прогулка по коридору, лестнице или территории здания.
Главное — встать из-за стола и немного подвигаться.
Исследователи отмечают, что польза появляется именно благодаря смене деятельности и физической активности, а не месту прогулки.
Как часто делать такие перерывы
Специалисты рекомендуют не сидеть неподвижно несколько часов подряд.
Полезно вставать хотя бы раз в час, немного разминаться или пройтись несколько минут.
Такие короткие паузы не снижают продуктивность, а наоборот помогают дольше сохранять концентрацию и работоспособность.
Дополнительный бонус для здоровья
Помимо улучшения настроения, регулярные короткие прогулки помогают:
- улучшить кровообращение;
- уменьшить нагрузку на позвоночник;
- снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний;
- поддерживать нормальный уровень сахара в крови;
- бороться с последствиями малоподвижного образа жизни.
Когда кажется, что сил на работу больше нет, не обязательно искать спасение в кофеине. Иногда самый простой способ почувствовать себя лучше — просто ненадолго встать из-за стола.
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