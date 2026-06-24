«Только ядерное оружие»: Песков о том, что оберегает мир от глобальной войны

Песков: только ядерное оружие оберегает человечество от мировой войны

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Других средств для поддержания мировой безопасности не осталось.

Только ядерное оружие оберегает человечество от мировой войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе XII международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

«Сейчас она (мировая безопасность — Прим. ред.) изрядно подвергнута эрозии. По многим параметрам, собственно, кроме ядерного сдерживания, у нас ничего не осталось», — сказал Песков.

Атомное вооружение — единственное, что оберегает мир от глобальной войны, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее прездинт России Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле заявил о том, что российская ядерная триада продолжает модернизироваться и дорабатываться в соответствии с госпрограммой вооружений.

Наращивается мощь Воздушно-космических сил (ВКС) и Военно-морского флота (ВМФ). После начала специальной военной операции (СВО) многие боевые образцы, использующиеся в Вооруженных силах России (ВС РФ) получили качественное развитие, подчеркнул Путин.

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