Уплывшего на сапсерфе мужчину ищут четверо суток в Кемеровской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Жена пропавшего рассказала, что он вышел на воду без спасательного жилета.

В Кемеровской области четверо суток не могут найти мужчину, отправившегося на сапсерфе по Бирюзовому озеру. Об этом 5-tv.ru сообщила его супруга.

«Он взял сап, попил воды, одел кепку, которая не тонет. В Израиле покупали обувь профессиональную, которая тоже не тонет. <…> Без жилета был. Ну, плавает хорошо», — рассказала женщина редакции.

По ее словам, 22 июня семья приехала отдохнуть на озеро Бирюзовое близ Междуреченска. Около 11 утра они расположились на центральном пляже. Игорь, как зовут пропавшего, надул новый дорогой сап и отправился на воду.

В 13:15 его сфотографировали — он находился прямо у берега. Спустя час супруга заметила его справа от пляжа, где обычно ныряют со скал. А уже в 16:00 мужчина исчез из виду. Дочь с племянницей осмотрели все озеро на моторной лодке, но ни самого Игоря, ни его доски не нашли.

Озеро Бирюзовое — бывший угольный карьер глубиной более 50 метров, заполненный грунтовыми водами. Его длина достигает 2,4 километра, ширина — около 350 метров.

Сотрудники МЧС прибыли на место через 2,5 часа после звонка. К тому времени акватория была пуста. Сотрудники ведомства вместе с волонтерами, друзьями семьи и даже лесниками уже несколько суток прочесывают берег и воду. В понедельник территорию осматривали с воздуха, сегодня к поискам подключат дроны.

Версия о нападении не подтвердилась: следов насилия или волочения на земле не нашли.

Сама женщина теряется в догадках. Ее муж — человек спортивный, учился в Речном училище, когда-то работал на теплоходе и даже спасал людей на воде.

«Он мужчина адекватный. Вода его вообще никогда его не пугала», — добавила она.

Поиски продолжаются.

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