В Дагестане женщина обвинила мужа в домогательствах по отношению к их пятилетней дочери

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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История семейного конфликта обернулась серьезными обвинениями, в которых каждая сторона настаивает на своей версии.

В Дагестане следователи проверяют информацию о возможном сексуальном насилии в отношении пятилетней девочки. Под подозрение попал ее отец. Поводом для разбирательства стало заявление матери ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По словам женщины, ее бывший супруг мог совершать противоправные действия в отношении их общей дочери. Ранее суд определил, что ребенок будет проживать с отцом. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как уточняет Telegram-канал «112», девочке пять лет. Родители расстались после 11 лет брака, после чего мужчина инициировал процесс лишения матери родительских прав. Сам он утверждает, что обвинения появились именно после этого.

Мать девочки, в свою очередь, заявляет, что обратилась в Следственный комитет после того, как узнала о неподобающем поведении бывшего мужа по отношению к дочери. Она также утверждает, что ранее мужчина якобы проявлял интерес к двоюродной сестре ребенка.

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ — «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Сам мужчина в разговоре с 5-tv.ru отверг все обвинения. По его словам, бывшая супруга якобы изменила ему, уехала в Москву и оставила детей, а заявление о насилии стало ответом на его попытку лишить ее родительских прав. Он настаивает, что все «подозрительные» эпизоды связаны исключительно с бытовым уходом за ребенком.

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