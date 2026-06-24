Человек-ящерица и детские рисунки: самые пугающие случаи наблюдения НЛО

Фото: 5-tv.ru

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Некоторые происшествия, связанные с внеземными объектами, до сих пор не могу объяснить.

Истории о НЛО десятилетиями будоражат людей. Одни видят в них доказательство внеземной жизни, другие — ошибки наблюдения, военные испытания, атмосферные явления или массовую панику.

Но некоторые случаи стали настолько известными, что до сих пор обсуждаются исследователями, журналистами и любителями загадок. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Огни над Хендерсоном

Один из недавних случаев произошел 31 мая 2024 года в Хендерсоне, штат Невада, недалеко от Лас-Вегаса. Женщина по имени Катрина вместе с друзьями заметила в небе яркий круглый объект.

По словам очевидцев, он двигался по диагонали, затем поднимался и опускался. На видео, полученном TMZ, рядом с объектом также пролетал самолет. Однако он не приближался к загадочному свету. Объяснения этому наблюдению так и не появилось.

Светящийся ромб над Канадой

В 2014 году Джон Шеппард с женой отдыхал в кемпинге Твин-Шорс на острове Принца Эдуарда в Канаде. Поздно вечером, когда мужчина тушил костер, он заметил в небе над заливом Святого Лаврентия светящийся ромб. Это продолжалось восемь минут.

Шеппард снял на свой телефон необъяснимое воздушное явление и отправил видео в MUFON — некоммерческую организацию, изучающую НЛО.

MUFON проанализировала видео и классифицировала объект как неопознанный летающий аппарат. Организация использовала компьютерную программу с открытым исходным кодом, чтобы определить, был ли свет вызван природными явлениями.

Исследователи не смогли найти естественного объяснения мигающему свету.

Дело Бетти и Барни Хилл

Один из самых известных случаев предполагаемого похищения инопланетянами произошел в 1961 году в Нью-Гэмпшире.

Супруги Бетти и Барни Хилл возвращались домой ночью, когда заметили яркий свет, который будто следовал за их машиной. Позже они утверждали, что не помнят несколько часов. Их одежда была разорвана, часы остановились, а сами они не могли объяснить, что произошло.

Во время сеансов гипноза супруги рассказывали о встрече с существами и медицинском осмотре. История стала частью американской массовой культуры и вошла в материалы проекта «Синяя книга» ВВС США.

«Человек-ящер» в гостиной

В 2006 году психотерапевт Барбара Лэмб из Калифорнии заявила, что в ее доме появилась высокая гуманоидная фигура, похожая на рептилию.

По словам женщины, существо имело желтые глаза и внезапно возникло в гостиной. Лэмб утверждала, что не почувствовала страха. Рептилия выглядела дружелюбной и приветливой. Она протянула руку женщине.

История быстро стала популярной среди сторонников теорий о «рептилоидах». Хотя независимых доказательств ее рассказа до сих пор нет.

Школьники из Зимбабве

В 1994 году более 60 учеников школы «Ариэль» в Руве, Зимбабве, заявили, что видели несколько странных объектов в небе.

По рассказам детей, один серебристый объект приземлился неподалеку от школы. Они описали двух маленьких существ ростом примерно 1,2 метра с большими головами, без носов (только два отверстия), без ртов и с длинными черными волосами. У существ были узкие бледные лица.

Одна девочка услышала странный звук, похожий на игру на флейте, а другие дети — звуки, напоминающие жужжание пчел или потрескивание электричества.

Особенно пугающей деталью стало то, что некоторые школьники говорили о телепатическом послании: будто существа предупреждали их о гибели природы и возможной катастрофе.

«Я подумал, что, может быть, наступит конец света. Нам говорили, что наступит конец света. Я даже не знаю. Просто пришло в голову. Он ничего не говорил. Он общался только глазами», — рассказал один из школьников.

Однако природу этого явления установить так и не удалось.

Инцидент в Рендлшемском лесу

В декабре 1980 года рядом с американскими военными базами в Саффолке, Великобритания, произошел инцидент, который позже назвали «британским Розуэллом».

Военные сообщили о странных огнях в Рендлшемском лесу. По их словам, они видели светящийся объект, который двигался между деревьями, а затем исчез. На месте якобы обнаружили углубления в земле и следы воздействия тепла.

Сторонники версии о НЛО считают этот случай одним из самых убедительных из-за участия военных свидетелей. Скептики же предполагают, что очевидцы могли принять за внеземной объект маяк, метеоры или военные объекты.

НЛО над аэропортом О’Хара

Несколько сотрудников авиакомпании United Airlines 7 ноября 2006 года в аэропорту О’Хара в Чикаго сообщили, что видели металлический объект в форме диска.

Он якобы завис над выходом на посадку, а затем резко поднялся вверх и исчез в облаках. По словам свидетелей, объект не был зафиксирован радаром.

Федеральное управление гражданской авиации США объяснило произошедшее погодным явлением. Однако многие очевидцы с такой версией не согласились.

«Мельбурн 350»

В 1966 году около 350 учеников, учителей и сотрудников школы Уэстолл в Мельбурне сообщили о странном объекте в небе.

Очевидцы утверждали, что видели серебристый летательный аппарат, который некоторое время находился рядом со школой, а затем исчез.

По рассказам некоторых свидетелей, после инцидента школьникам и сотрудникам якобы запретили обсуждать произошедшее.

Рисунки детей из Брод-Хейвена

В 1977 году ученики начальной школы Брод-Хейвен в Уэльсе заявили, что видели НЛО над школьной площадкой.

Учителя сначала не поверили детям и попросили их по отдельности нарисовать увиденное. Многие рисунки оказались похожими. Дети изображали объект в форме летающей тарелки.

Позже сообщения о странных объектах продолжили поступать и от взрослых жителей района. Из-за серии наблюдений эту местность стали называть «Уэльским треугольником».

Исчезновение Фредерика Валентича

Австралийский пилот Фредерик Валентич 21 октября 1978 года летел над Бассовым проливом. Во время полета он связался с диспетчерами и сообщил о странном объекте, который, по его словам, двигался рядом с самолетом.

Последняя фраза Валентича звучала примерно так: «Он зависает, и это не самолет». После этого связь оборвалась.

Ни пилота, ни самолет так и не нашли. Официального объяснения исчезновения нет.

Инцидент на острове Мори

В 1947 году Гарольд Даль утверждал, что видел шесть странных объектов над заливом Пьюджет-Саунд в штате Вашингтон.

По его словам, один из аппаратов выбросил горячие обломки, похожие на расплавленный металл. Даль утверждал, что обломки ранили его сына и убили собаку.

Позже в истории появился таинственный «человек в черном», который якобы требовал молчать о случившемся. Этот сюжет считается одним из источников мифа о «людях в черном».

Огни над Вашингтоном

В июле 1952 года диспетчеры заметили на радарах неопознанные объекты в воздушном пространстве над Вашингтоном, включая район Пентагона.

Когда к объектам направили истребители, отметки исчезли. После возвращения самолетов они снова появились на экранах.

ВВС США провели пресс-конференцию. Официальные объяснения связывали наблюдения с температурной инверсией и ошибками радаров. Но сторонники версии об НЛО до сих пор считают этот эпизод одним из самых загадочных.

Затонувшие НЛО у Ньюфаундленда

Бывший подполковник Ричард Френч, связанный с проектом «Синяя книга», позднее утверждал, что в 1950-х годах видел у побережья Ньюфаундленда два неопознанных объекта, которые ушли под воду.

По его словам, рядом с ними находились существа, пытавшиеся чинить аппараты. Эта история особенно спорная, потому что основана на личных заявлениях, сделанных спустя десятилетия после предполагаемых событий.

Почему эти истории до сих пор пугают

Большинство случаев наблюдения НЛО не доказывают существование инопланетян. Многие из них можно объяснить военными испытаниями, атмосферными явлениями, спутниками, метеорами, ошибками восприятия или мистификациями.

Однако самые известные истории пугают именно тем, что в них остаются пробелы: исчезнувшие люди, массовые свидетельства, военные документы, странные записи радаров и рассказы очевидцев, которые не менялись годами.

Из-за этого тема НЛО продолжает жить на границе науки, страха, легенд и человеческого желания поверить, что мы не одни во Вселенной.

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