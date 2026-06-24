Никогда не обижайте ворон: как они запоминают лица людей и могут мстить годами
Animal Behaviour: вороны запоминают лица людей и могут мстить годами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Если вам кажется, что птицы не различают лица и живут только инстинктами, ученые готовы поспорить.
Если вам кажется, что птицы не различают людей и живут только инстинктами, ученые готовы поспорить. Исследования показали, что вороны способны узнавать конкретных людей по лицам, передавать информацию о них сородичам и помнить опасных незнакомцев многие годы. Именно поэтому орнитологи иногда шутят: если однажды обидеть ворону, она может не забыть этого очень долго. Работа была оупбликована в журнале Animal Behaviour.
Вороны действительно узнают людей
Одно из самых известных исследований провели ученые из Вашингтонского университета. Во время эксперимента исследователи надевали специальные маски и ловили диких ворон для изучения. После этого птиц выпускали обратно.
Спустя годы вороны продолжали агрессивно реагировать именно на людей в тех самых масках, хотя сами исследователи давно перестали контактировать с птицами.
Это стало одним из первых доказательств того, что вороны способны запоминать человеческие лица.
Как работает их память
Ученые считают, что вороны используют сложную систему визуального распознавания. Они обращают внимание на:
- форму лица;
- глаза;
- особенности внешности;
- походку;
- поведение человека.
При этом птицы способны отличать опасного человека от нейтрального и менять свое поведение в зависимости от прошлого опыта.
Они могут «рассказать» о вас другим
Самое удивительное заключается в том, что информация не обязательно остается только у одной птицы. Исследования показали, что вороны обучают друг друга распознавать опасность.
Если одна птица столкнулась с угрозой, другие члены стаи могут перенять эту информацию и начать реагировать на того же человека, даже если никогда не встречали его раньше.
Фактически речь идет о своеобразной передаче знаний между поколениями.
Почему создается впечатление, что вороны мстят
С научной точки зрения птицы не строят сложных планов мести, как это делают люди. Однако они способны долго помнить источник опасности и реагировать на него каждый раз при встрече.
Если человек однажды разрушил гнездо, поймал птицу или причинил ей вред, ворона может:
- громко каркать при его появлении;
- следовать за ним;
- предупреждать других птиц;
- атаковать с воздуха во время сезона размножения.
Для человека это выглядит как месть, хотя с точки зрения биологии птица просто использует прошлый опыт для защиты себя и потомства.
Одни из самых умных птиц на планете
Интеллект ворон давно удивляет ученых. Эти птицы способны:
- использовать инструменты;
- решать логические задачи;
- запоминать последовательности действий;
- узнавать себя в зеркале (по некоторым данным);
- прятать еду и учитывать, наблюдает ли за ними другая птица.
Некоторые эксперименты показывают, что уровень решения задач у ворон сопоставим с возможностями приматов и маленьких детей.
Сколько лет они могут помнить человека
Точный срок неизвестен. Однако наблюдения показывают, что вороны способны помнить лица не менее нескольких лет.
В знаменитом эксперименте птицы продолжали узнавать «опасную» маску даже спустя семь лет после первоначального контакта. Это одна из самых впечатляющих демонстраций долговременной памяти среди птиц.
Можно ли подружиться с воронами
Вороны быстро запоминают людей, которые регулярно появляются рядом и не представляют угрозы. Некоторые птицы начинают узнавать конкретного человека, подходить ближе и даже оставлять ему своеобразные «подарки» — блестящие предметы, кусочки проволоки или другие находки.
Хотя ученые спорят, насколько осознанным является такое поведение, факт остается фактом: вороны способны формировать устойчивые ассоциации с отдельными людьми.
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