Никогда не обижайте ворон: как они запоминают лица людей и могут мстить годами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Если вам кажется, что птицы не различают лица и живут только инстинктами, ученые готовы поспорить.

Если вам кажется, что птицы не различают людей и живут только инстинктами, ученые готовы поспорить. Исследования показали, что вороны способны узнавать конкретных людей по лицам, передавать информацию о них сородичам и помнить опасных незнакомцев многие годы. Именно поэтому орнитологи иногда шутят: если однажды обидеть ворону, она может не забыть этого очень долго. Работа была оупбликована в журнале Animal Behaviour.

Вороны действительно узнают людей

Одно из самых известных исследований провели ученые из Вашингтонского университета. Во время эксперимента исследователи надевали специальные маски и ловили диких ворон для изучения. После этого птиц выпускали обратно.

Спустя годы вороны продолжали агрессивно реагировать именно на людей в тех самых масках, хотя сами исследователи давно перестали контактировать с птицами.

Это стало одним из первых доказательств того, что вороны способны запоминать человеческие лица.

Как работает их память

Ученые считают, что вороны используют сложную систему визуального распознавания. Они обращают внимание на:

форму лица;

глаза;

особенности внешности;

походку;

поведение человека.

При этом птицы способны отличать опасного человека от нейтрального и менять свое поведение в зависимости от прошлого опыта.

Они могут «рассказать» о вас другим

Самое удивительное заключается в том, что информация не обязательно остается только у одной птицы. Исследования показали, что вороны обучают друг друга распознавать опасность.

Если одна птица столкнулась с угрозой, другие члены стаи могут перенять эту информацию и начать реагировать на того же человека, даже если никогда не встречали его раньше.

Фактически речь идет о своеобразной передаче знаний между поколениями.

Почему создается впечатление, что вороны мстят

С научной точки зрения птицы не строят сложных планов мести, как это делают люди. Однако они способны долго помнить источник опасности и реагировать на него каждый раз при встрече.

Если человек однажды разрушил гнездо, поймал птицу или причинил ей вред, ворона может:

громко каркать при его появлении;

следовать за ним;

предупреждать других птиц;

атаковать с воздуха во время сезона размножения.

Для человека это выглядит как месть, хотя с точки зрения биологии птица просто использует прошлый опыт для защиты себя и потомства.

Одни из самых умных птиц на планете

Интеллект ворон давно удивляет ученых. Эти птицы способны:

использовать инструменты;

решать логические задачи;

запоминать последовательности действий;

узнавать себя в зеркале (по некоторым данным);

прятать еду и учитывать, наблюдает ли за ними другая птица.

Некоторые эксперименты показывают, что уровень решения задач у ворон сопоставим с возможностями приматов и маленьких детей.

Сколько лет они могут помнить человека

Точный срок неизвестен. Однако наблюдения показывают, что вороны способны помнить лица не менее нескольких лет.

В знаменитом эксперименте птицы продолжали узнавать «опасную» маску даже спустя семь лет после первоначального контакта. Это одна из самых впечатляющих демонстраций долговременной памяти среди птиц.

Можно ли подружиться с воронами

Вороны быстро запоминают людей, которые регулярно появляются рядом и не представляют угрозы. Некоторые птицы начинают узнавать конкретного человека, подходить ближе и даже оставлять ему своеобразные «подарки» — блестящие предметы, кусочки проволоки или другие находки.

Хотя ученые спорят, насколько осознанным является такое поведение, факт остается фактом: вороны способны формировать устойчивые ассоциации с отдельными людьми.

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