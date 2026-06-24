На глазах у десятилетнего сына: российский турист умер во время отдыха в Турции

Российский турист умер во время отдыха в Турции на глазах у своего сына

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

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Мужчина жаловался на боль в сердце, спасти его не успели.

Российский турист Сергей Тремасов умер в Анталье после того, как почувствовал сильную боль в области сердца. Трагедия произошла 22 июня на одном из турецких курортов, где мужчина отдыхал вместе с десятилетним сыном.

Тело 51-летнего россиянина нашли во дворе трехэтажного дома в районе Гюзельоба. По данным местных правоохранителей, мужчина лежал лицом вниз и не подавал признаков жизни.

Тремасов приехал в Турцию 10 июня. Незадолго до смерти он обращался за медицинской помощью из-за боли в сердце, однако, как сообщается, госпитализировать его не стали и отправили обратно в отель.

Позже россиянин снова почувствовал резкую боль и попытался самостоятельно добраться до ближайшей больницы. Дойти до медучреждения он не смог. Предварительно, по пути у него случился приступ, после чего мужчина скончался.

Ребенок остался под присмотром

Сын погибшего находился рядом во время отдыха. После случившегося о ребенке позаботились знакомые из туристической сферы. Позже к мальчику приехала мать. Сейчас ребенок находится под присмотром взрослых.

Тело Тремасова доставили в морг Института судебной медицины. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия и необходимых экспертиз. В Генконсульстве России в Анталье заявили, что окажут помощь в вопросах репатриации тела на родину.

Что известно о погибшем

Сергей Тремасов почти 30 лет служил в полиции в Магнитогорске Челябинской области. С 1993 по 2022 год он работал в органах внутренних дел, а на пенсию вышел в звании старшего лейтенанта полиции.

В региональном МВД сообщили, что Тремасов был командиром взвода ППСП УМВД России по Магнитогорску. Ведомство оказывает поддержку его семье.

Друг и бывший коллега погибшего Евгений К. рассказал, что Сергей был достойным человеком и жил вместе с сыном, несмотря на официальный развод.

«Сергей был хорошим человеком, достойным своих родителей. В официальном разводе, но жил на постоянной основе с сыном. Мальчик, кстати, занимался хоккеем в местной профессиональной школе. Каждый год Сергей отдыхал в Турции, и никаких проблем с сердцем у него не было», — рассказал aif.ru друг и коллега Тремасова Евгений К.

По словам знакомого, мужчина ежегодно ездил отдыхать в Турцию и раньше не жаловался на серьезные проблемы с сердцем.

Возможные причины смерти

Точная причина смерти пока неизвестна. Окончательные выводы должны сделать специалисты после судебно-медицинского исследования.

Врач-хирург Роман Фишкин предположил, что внезапная гибель могла быть связана с острым сердечным приступом. По его словам, сильная боль в области сердца является одним из характерных симптомов инфаркта миокарда.

«Какие возможные причины смерти? Давайте по порядку. Первое — это острый сердечный приступ (инфаркт миокарда). Основные клинические симптомы — как раз сильная боль в сердце. Отказ от госпитализации и отсутствие помощи в этот период могут легко привести к летальному исходу. Есть еще среди диагнозов — внезапная сердечная смерть или острая коронарная смерть. Часто возникает из-за скрытых нарушений ритма сердца (фибрилляции желудочков) на фоне ишемической болезни сердца, о которой сам человек мог и не знать», — говорит Роман Фишкин.

Среди других возможных причин специалист назвал тромбоэмболию легочной артерии и расслоение аорты. Обе патологии могут развиваться стремительно и без экстренной медицинской помощи представляют смертельную опасность.

Роль жары и перелета

Фишкин также отметил, что жара и смена климата могут серьезно нагружать сердечно-сосудистую систему, особенно у людей старше 50 лет.

«Жара и акклиматизация имеют огромное значение. Высокая температура в Турции создает серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, особенно у людей в возрасте старше 50 лет. Резкая смена климата тоже может спровоцировать или запустить скрытые проблемы. Еще обезвоживание и электролитный дисбаланс. На жаре теряется много жидкости, солей, калия и магния, что может нарушить сердечный ритм. Также и длительный перелет мог способствовать образованию тромбов, которые стали фатальными после нагрузки жаром. Но точно причину смерти, конечно, покажет судебная экспертиза», — подытожил Роман Фишкин.

По словам врача, высокая температура, обезвоживание, потеря солей и длительный перелет могли стать дополнительными факторами риска. Однако окончательный ответ о причинах трагедии даст только экспертиза.

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