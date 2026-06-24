Лето берет паузу: на Москву надвигается новая волна прохлады

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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После нескольких комфортных дней жителям столичного региона придется вновь достать легкие куртки и зонты.

В ближайшие дни погода в Москве и Подмосковье останутся в пределах климатической нормы, однако уже в середине недели жителей региона ждет заметное похолодание. Об этом в беседе с 360.ru рассказала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, нынешние показатели температуры нельзя назвать аномальными. Напротив, воздух прогревается до вполне характерных для конца июня значений. Уже 24 июня дневная температура в столице составит около плюс 21-23 градусов, что окажется немного ниже средних многолетних показателей.

Наиболее ощутимые изменения ожидаются в ночь на четверг. Через московский регион пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет осадки и более прохладный воздух. Дожди начнутся ночью, а днем могут усилиться. В Москве температура понизится до плюс 18-20 градусов, а в Подмосковье местами составит от плюс 15 до плюс 20 градусов.

«Ночная температура останется на уровне плюс 12-14 градусов, а дневная температура за счет дождя и меньшего количества солнца понизится», — уточнила Позднякова.

По прогнозу специалиста, прохладная погода задержится до конца рабочей недели. При этом ночи останутся достаточно свежими: в столице ожидается около плюс 12-14 градусов, а в отдельных районах области воздух может остывать до плюс восьми-девяти градусов.

Ситуация начнет меняться ближе к выходным. В субботу дневная температура в Москве поднимется до плюс 20-22 градусов, а по области составит от плюс 17 до плюс 22 градусов. В воскресенье станет еще теплее благодаря смене направления ветра. Воздух в столице сможет прогреться до плюс 22-24 градусов.

Как отметила синоптик, в последние дни июня температурный фон должен вернуться к привычным для сезона значениям. Однако признаков настоящей жары пока не просматривается ни в конце текущего месяца, ни в начале июля.

По словам Поздняковой, причиной похолодания станет влияние гребня антициклона, пришедшего из приполярных широт. Именно он сформирует холодный фронт, который в четверг пройдет через столичный регион. После этого прохладный воздух начнет смещаться южнее.

Специалист добавила, что температура около плюс 20 градусов остается комфортной для большинства людей и считается оптимальной для работы и повседневной активности.

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