Секундомер против двоек: зачем в СССР измеряли скорость чтения

Фото: © РИА Новости/Александр Лыскин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За обычной школьной проверкой скрывалась задача, о которой многие ученики тогда даже не догадывались.

Советские школьники хорошо помнят проверку техники чтения: учитель, текст, секундомер и необходимость как можно быстрее прочитать отрывок вслух.

Для многих эта процедура казалась формальностью, а порой и настоящим испытанием. Однако цель таких проверок была гораздо глубже, чем простое подсчитывание слов в минуту. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Не скорость ради скорости

В советской педагогике считалось, что скорость чтения напрямую связана со способностью ребенка воспринимать и анализировать информацию. Методисты и психологи исходили из того, что на первых этапах обучения школьник тратит значительную часть усилий на распознавание букв и складывание их в слова. Пока этот процесс не станет автоматическим, мозгу сложно сосредоточиться на понимании содержания текста.

Переход к осмысленному чтению

Именно поэтому контроль скорости чтения рассматривался как способ определить, насколько ребенок продвинулся от механического чтения к осмысленному восприятию информации. Чем меньше ресурсов уходило на распознавание букв, тем больше возможностей оставалось для понимания сюжета, анализа фактов и запоминания прочитанного.

Почему медленное чтение мешает

Специалисты отмечали, что медленное чтение нередко перегружает рабочую память. Пока человек добирается до конца длинного предложения или абзаца, начало текста уже частично забывается. В результате снижается качество усвоения материала, особенно если речь идет о сложной литературе или учебных текстах.

Как работало беглое чтение

По этой причине школьников старались постепенно выводить на уровень так называемого беглого чтения. Его суть заключалась не в бездумном ускорении, а в том, чтобы ребенок воспринимал текст не по отдельным буквам и слогам, а целыми словами и смысловыми конструкциями.

Шире взгляд — быстрее смысл

Большое внимание уделялось развитию зрительного восприятия. Считалось, что начинающий читатель охватывает взглядом лишь несколько букв одновременно, тогда как более подготовленный способен видеть сразу слово или даже небольшую группу слов. Это заметно ускоряет работу с текстом и облегчает понимание прочитанного.

Мозг учился угадывать смысл

Еще одним важным навыком была антиципация — способность мозга прогнозировать дальнейшее содержание фразы на основе контекста. Благодаря этому человек не просто читает текст последовательно, а частично предугадывает развитие мысли автора, что также повышает скорость восприятия информации.

Фактически проверка техники чтения служила своеобразным индикатором развития этих навыков. Педагоги оценивали не только количество прочитанных слов, но и то, насколько уверенно ребенок ориентируется в тексте и способен работать с его смыслом.

Как школьники справлялись с большими книгами

Во многом именно такой подход помогал советским школьникам справляться с объемной литературой. Чтение больших романов и серьезных произведений считалось обычной частью образовательного процесса, а длительная концентрация на тексте воспринималась как естественный навык.

Сегодня специалисты все чаще говорят о том, что современная цифровая среда создает новые вызовы для внимания и памяти. Короткие сообщения, видеоролики и постоянный поток информации меняют привычки восприятия. На этом фоне способность долго удерживать внимание на сложном тексте становится особенно ценной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.