Борная кислота для помидоров: как не сжечь томаты и помочь завязям

Фото: 5-tv.ru

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Популярная подкормка может улучшить урожай, но ошибка в дозировке способна погубить растения.

Борную кислоту часто используют при выращивании томатов, чтобы поддержать цветение и помочь растениям сформировать завязи. Однако это средство требует осторожности: бор относится к микроэлементам, а значит, нужен помидорам в очень малых количествах.

Если превысить дозировку, вместо пользы можно получить ожоги листьев, угнетение кустов и потерю части урожая. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Зачем томатам борная кислота

Борная кислота содержит бор — важный микроэлемент, который участвует в развитии цветков и образовании плодов. При его нехватке томаты могут плохо цвести, сбрасывать бутоны, давать мало завязей и формировать слабый урожай.

Бор также влияет на движение сахаров внутри растения, поэтому при нормальном питании плоды могут становиться более сладкими. Кроме того, этот элемент помогает укреплять клеточные стенки, повышает устойчивость томатов к стрессу и косвенно участвует в профилактике проблем, связанных с усвоением кальция, в том числе вершинной гнили.

При этом борная кислота не является универсальным средством от всех бед. Если растения здоровы, хорошо цветут, нормально опыляются и не испытывают дефицита бора, заметного эффекта после обработки может не быть.

Когда борная кислота действительно помогает

Чаще всего борную кислоту применяют в период цветения, особенно если стоит сильная жара. При высокой температуре пыльца у томатов может становиться стерильной, из-за чего цветки желтеют, засыхают и осыпаются, а завязи не формируются.

В такой ситуации обработка бором может быть оправдана. Она помогает растению легче пройти стрессовый период и поддерживает образование плодов. Особенно актуальна такая обработка в теплицах, где в жаркие дни температура быстро поднимается до критических значений.

Если лето прохладное и комфортное, а томаты цветут без проблем, борная кислота может не дать выраженного результата. Поэтому лучше оценивать состояние растений, а не применять средство просто по привычке.

Как понять, что томатам не хватает бора

О дефиците бора могут говорить не только опадающие цветки. При нехватке этого микроэлемента верхушки побегов становятся тонкими, слабыми и искривленными, а точка роста может постепенно отмирать.

Молодые листья часто мельчают, деформируются, становятся ломкими, а их края начинают заворачиваться вверх. Рост куста замедляется, цветение ухудшается, завязи образуются плохо или быстро осыпаются.

Если такие признаки появились одновременно, обработка борной кислотой может быть полезной. Но важно помнить, что похожие симптомы иногда возникают и при других проблемах: неправильном поливе, жаре, болезнях или нехватке других элементов питания.

Когда опрыскивать томаты

Обработку борной кислотой проводят в период, когда растение готовится к плодоношению. Первый раз томаты можно опрыскать при появлении бутонов, когда кусты только входят в фазу цветения.

Вторая обработка обычно приходится на массовое цветение, когда раскрывается большая часть цветочных кистей. Третью можно провести сразу после цветения, чтобы поддержать формирование завязей.

После того как завязи уже появились и начали расти, обработки бором прекращают. На этом этапе микроэлемент уже выполнил основную задачу, а дальнейшее применение может быть лишним.

Сколько борной кислоты добавлять на десять литров воды

Главное правило при работе с борной кислотой — не превышать концентрацию. Для томатов безопасной считается дозировка около 1–1,5 грамма порошка на десять литров воды.

Это очень небольшое количество. По сути, речь идет о минимальной дозе, а не о полной чайной ложке или больших порциях порошка. На пять литров воды берут примерно 0,5 грамма, а на один литр — около 0,1–0,15 грамма.

В интернете иногда встречаются советы использовать пять граммов на десять литров воды, но такая концентрация подходит не всегда и может быть рискованной. Для обычной обработки по листу лучше выбирать мягкий раствор, потому что избыток бора токсичен для растений.

Как правильно разводить борную кислоту

Борная кислота плохо растворяется в холодной воде, поэтому сначала ее нужно развести в небольшом количестве горячей воды. Температура должна быть примерно 50–60 градусов.

Порошок тщательно размешивают до полного растворения кристаллов. Только после этого концентрат доливают холодной водой до нужного объема.

Этот этап важен: если кристаллы останутся нерастворенными и попадут на листья, они могут вызвать ожоги. Поэтому раствор должен быть полностью однородным.

Как правильно опрыскивать томаты

Опрыскивание проводят утром или вечером, когда солнце не активно. В жаркую погоду лучше выбирать раннее утро, пока теплица или грядка еще не перегрелись.

Раствор должен попадать не только на листья, но и на цветочные кисти. Обрабатывать растения нужно аккуратно, без сильного смачивания до стекания капель.

Лучше всего проводить процедуру в сухую и безветренную погоду. Если вскоре после обработки прошел дождь, опрыскивание может потребоваться повторить.

Чем опасна передозировка

Главная ошибка при использовании борной кислоты — желание добавить больше порошка «для усиления эффекта». С бором такой подход опасен.

При избытке микроэлемента листья начинают желтеть, на пластинах появляются ожоги, края подсыхают, а само растение выглядит угнетенным. В тяжелых случаях куст может долго восстанавливаться или перестать нормально плодоносить.

Если признаки передозировки уже появились, можно попытаться помочь растению обильным поливом и промыванием почвы, но полностью убрать последствия сильного ожога удается не всегда. Поэтому лучше изначально использовать слабый раствор.

Когда борная кислота бесполезна

Борная кислота не поможет, если проблема с завязями вызвана не дефицитом бора и не жарой, а другими причинами. Цветки могут осыпаться из-за резких перепадов температуры, недостатка влаги, переувлажнения, болезней, слабого питания или плохого проветривания теплицы.

Не стоит ждать от бора результата и в том случае, если томаты уже хорошо цветут и нормально завязывают плоды. В такой ситуации обработка может оказаться просто лишней.

Также борная кислота не заменяет комплексное питание. Томаты нуждаются не только в боре, но и в азоте, фосфоре, калии, кальции, магнии и других элементах.

Можно ли поливать томаты борной кислотой под корень

Корневые подкормки борной кислотой возможны, но применяются реже. Обычно их используют только при выраженном дефиците бора и на бедных почвах.

Для завязи чаще выбирают опрыскивание по листу, потому что оно действует быстрее. Через листья растение получает микроэлемент оперативнее, чем через корневую систему.

Как часто использовать борную кислоту

За сезон обычно достаточно двух-трех обработок. Между ними желательно выдерживать интервал семь-десять дней.

Более частое применение не нужно и может привести к накоплению бора. Это как раз тот случай, когда умеренность важнее регулярности.

Можно ли смешивать борную кислоту с другими средствами

Борную кислоту можно сочетать не со всеми подкормками. Особенно осторожно следует относиться к щелочным составам, например зольным растворам.

Если нет уверенности в совместимости, лучше приготовить отдельный раствор и провести обработку отдельно. Так меньше риск получить химическую реакцию или повредить растения.

Что важно запомнить

Борная кислота может помочь томатам сформировать завязи, особенно в жаркую погоду, когда нарушается опыление. Но использовать ее нужно очень осторожно.

Оптимальная дозировка для обработки томатов — 1–1,5 грамма на десять литров воды. Раствор сначала готовят в горячей воде, затем доводят до нужного объема и применяют утром или вечером.

После формирования завязей обработки прекращают. Избыток бора опаснее легкого недостатка, поэтому лучше сделать раствор слабее, чем сжечь листья слишком высокой концентрацией.

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