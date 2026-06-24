Жара за 40, а кондиционеров нет: по каким правилам живет Европа

При жаре в 40 градусов в Европе может не быть кондиционеров

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Vincent Isore

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пока туристы ищут прохладу в отелях и кафе, местные жители спасаются совсем другими способами.

В разгар летнего сезона многих путешественников удивляет одна особенность европейских городов: даже во время сильной жары на фасадах домов почти не видно кондиционеров. Особенно непривычно это выглядит для жителей стран, где климатическая техника давно стала обязательной частью городской среды.

В этом году ряд европейских государств вновь столкнулся с экстремально высокими температурами. В отдельных районах Франции, Испании, Италии и Португалии воздух прогревается выше 40 градусов. Несмотря на это, массового появления кондиционеров на улицах пока не произошло. О причинах — в материале 5-tv.ru.

Климат долго не требовал охлаждения

Одна из главных причин связана с историческими особенностями европейского климата. Еще сравнительно недавно продолжительная жара для многих стран региона считалась скорее исключением, чем нормой.

Например, в Париже температура выше 35 градусов долгое время фиксировалась крайне редко. Поэтому жители и застройщики уделяли больше внимания защите от холода, чем от зноя.

Большинство домов проектировались с учетом прохладной зимы: толстыми стенами, качественной теплоизоляцией и ставнями, которые помогают сохранять комфортную температуру внутри помещений.

Историческая архитектура накладывает ограничения

Серьезную роль играет и возраст европейских городов. Во многих странах значительная часть жилого фонда состоит из домов, построенных десятки и даже сотни лет назад.

Многие здания имеют охранный статус, поэтому размещение наружных блоков кондиционеров на фасадах нередко ограничено или вовсе запрещено. Особенно строгие требования действуют в исторических центрах крупных городов.

Из-за этого владельцам жилья приходится искать альтернативные варианты установки оборудования — размещать его на крышах, во внутренних дворах или использовать мобильные системы охлаждения.

Высокие тарифы на электроэнергию

Еще один фактор — стоимость электричества. Во многих европейских странах расходы на электроэнергию остаются достаточно высокими, поэтому постоянное использование кондиционеров обходится недешево.

По этой причине часть жителей предпочитает более экономичные способы борьбы с жарой: вентиляторы, проветривание в ночные часы и защиту помещений от солнечных лучей.

Старые привычки против жары

Во многих странах Южной Европы за десятилетия сформировались собственные методы переживать знойные дни.

Жители закрывают окна и ставни в самые жаркие часы, а свежий воздух впускают ранним утром или поздно вечером. В Испании, Италии и Греции по-прежнему распространена практика дневного перерыва в работе, когда активность переносится на более прохладное время суток.

Во время аномальной жары люди чаще проводят время у воды, отдыхают в тенистых местах и стараются меньше находиться на солнце днем.

Кондиционеров становится все больше

Тем не менее ситуация постепенно меняется. Если раньше кондиционер воспринимался как предмет роскоши, то теперь во многих европейских странах его все чаще считают необходимостью.

Учащающиеся волны жары и рост средних температур приводят к увеличению спроса на климатическую технику. Особенно заметно этот процесс идет во Франции, Германии и Великобритании, где еще недавно кондиционеры встречались относительно редко.

Поэтому представление о том, что Европа живет совсем без кондиционеров, уже нельзя назвать полностью верным. Их по-прежнему меньше, чем в США или странах Ближнего Востока, однако с каждым годом климатическая техника становится для европейцев все более привычной частью повседневной жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.