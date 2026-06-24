«Нужно быть аккуратнее»: вред и польза вареной кукурузы для здоровья

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Важно не злоупотреблять солью во время употребления этого продукта.

Вареная кукуруза может навредить людям с системными воспалениями. Об этом изданию aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.

«Если у человека какое-то системное воспаление, то содержащиеся в кукурузе вещества могут поддержать это воспаление. При наличии воспаления кукуруза на пользу не пойдет», — пояснил специалист.

Также стоит учитывать, что человека может быть индивидуальная непереносимость этого продукта и проявиться аллергическая реакция.

Кроме того, диетолог посоветовал во время употребления вареной кукурузы не злоупотреблять солью. Во-первых, потому что это плохо скажется на состоянии почек. А во-вторых, может спровоцировать отеки.

В кукурузе содержится много клетчатки и калия, что положительно сказывается на состоянии пищеварения и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в кукурузе есть антиоксиданты лютеин и зеаксантин, они защищают зрение. К тому же в ее состав входят углеводы, которые позволяют долго сохранять чувство сытости, подчеркнул Поляков.

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