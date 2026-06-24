Почему невозможно сомкнуть глаз? Как повысить шансы выспаться в самолете

Выспаться в самолете поможет правильный выбор одежды и места в салоне

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Для некоторых перелет превращается в мучение: неудобное кресло, шум двигателей, яркий свет и постоянные объявления экипажа.

Для одних перелет — возможность выспаться перед отпуском или деловой встречей. Для других даже десятичасовой рейс превращается в мучение: неудобное кресло, шум двигателей, яркий свет и постоянные объявления экипажа не дают уснуть. Есть несколько простых приемов, которые помогут повысить шансы на полноценный отдых в самолете. Разбираемся в материале 5-tv.ru.

Выбирайте правильное место

Если главная цель — поспать, лучше заранее выбрать место у окна. Так никто не будет будить вас, чтобы пройти в туалет, а еще можно опереться головой о стенку самолета. Кроме того, пассажиры у окна меньше отвлекаются на происходящее в салоне.

Если есть возможность, стоит избегать мест рядом с туалетами и кухней — там обычно шумнее и чаще проходят люди.

Одевайтесь так, будто собираетесь спать дома

В салоне самолета температура может меняться несколько раз за полет.

Лучше надеть свободную многослойную одежду, чтобы можно было легко снять кофту или, наоборот, утеплиться. Тесные джинсы, ремни и неудобная обувь только ухудшат сон.

Полезно взять теплые носки — ноги в самолете часто мерзнут.

Возьмите с собой маску и беруши

Даже если в салоне выключат основной свет, экраны соседей, лампы для чтения и свет из кухни могут мешать заснуть.

Маска для сна помогает создать ощущение темноты, а беруши или наушники с шумоподавлением уменьшают шум двигателей, разговоров и объявлений.

Для многих это самый простой способ значительно улучшить качество сна во время перелета.

Используйте дорожную подушку правильно

Подушка под шею нужна не только для комфорта.

Она помогает удерживать голову в удобном положении и снижает нагрузку на мышцы шеи. Некоторые путешественники надевают подушку не сзади, а спереди — так подбородок получает дополнительную опору и голова меньше заваливается вперед.

Не переедайте перед полетом

Тяжелая пища может вызвать дискомфорт, вздутие живота и изжогу. Лучше выбрать легкий ужин, а непосредственно перед попыткой уснуть отказаться от слишком жирной еды.

Если рейс долгий, имеет смысл поесть заранее, чтобы не просыпаться во время раздачи питания.

Осторожнее с кофе и алкоголем

Многие считают, что бокал вина поможет быстрее уснуть.

На самом деле алкоголь действительно может вызвать сонливость, но часто делает сон поверхностным и прерывистым. После пробуждения человек чувствует себя менее отдохнувшим.

Кофе, крепкий чай и энергетики перед длительным перелетом также лучше ограничить.

Пейте больше воды

Воздух в салоне самолета очень сухой. Из-за этого организм быстрее теряет жидкость, что усиливает усталость и ухудшает самочувствие после перелета.

Обычная вода поможет чувствовать себя лучше и легче перенести дорогу.

Настройте организм заранее

Если предстоит длительный перелет со сменой часовых поясов, за несколько дней можно постепенно смещать время отхода ко сну ближе к режиму страны назначения.

Так организму будет проще адаптироваться после прилета. Во время полета также полезно перевести часы на местное время — это помогает психологически быстрее перестроиться.

Не сидите неподвижно весь рейс

Даже если удалось поспать несколько часов, время от времени стоит вставать и немного разминаться.

Небольшая прогулка по салону и простые упражнения для ног помогают улучшить кровообращение, уменьшают отеки и снижают чувство усталости после посадки.

Не заставляйте себя уснуть

Иногда именно попытки «обязательно поспать» мешают расслабиться.

Если сон не приходит, лучше спокойно почитать книгу, послушать музыку или подкаст, выполнить дыхательные упражнения или просто закрыть глаза и дать организму отдохнуть.

Даже такой спокойный отдых поможет легче перенести перелет.

Полностью заменить домашнюю кровать кресло самолета не сможет. Однако правильный выбор места, удобная одежда, дорожная подушка, маска для сна, достаточное количество воды и отказ от тяжелой еды перед полетом заметно повышают шансы выспаться даже во время длительного перелета.

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