Трамп призвал выгнать мужчин-трансгендеров* из женского спорта

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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Американский лидер отметил, что «сменившие пол»* атлеты могут легко выдерживать нагрузку, крайне тяжелую для их соперниц.

Мужчины-трансгендеры* не должны принимать участие в женских спортивных соревнованиях. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая с речью по вопросам экономики в Пенсильвании.

«Пришел мужчина, который совершил переход. Это такой термин. Он был внизу списка мужчин тяжелоатлетов, но теперь он женщина-тяжелоатлет», — привел пример американский лидер.

Вес, который взял упомянутый Трампом спортсмен, был порядка 210 фунтов (95 килограммов — Прим. ред.). Президент отметил, что это очень солидно для женщины-тяжелоатлета, но не для мужчины, который может поднять такую нагрузку «одной рукой».

«И он победил, и все сказали, „как чудесно“. Мы что, сумасшедшие? Мужчины не должны участвовать в женском спорте», — подчеркнул Трамп.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) в соответствии с новой политикой по защите женского спорта запретил мужчинам, «сменившим пол»*, участвовать в соревнованиях для женщин.

Согласно публикации МОК, участвовать в состязаниях, входящих в олимпийскую программу, смогут только спортсменки, признанные биологическими женщинами.

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