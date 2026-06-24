Семилетний ребенок утонул в Иртыше, пока взрослые отвлеклись

Фото: Жбанков Михаил/ТАСС

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Следователи выяснили, что мальчик нырнул и не смог вынырнуть.

В Омске на реке Иртыш утонул семилетний мальчик, отдыхавший у воды в компании других детей под присмотром взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Омской области.

Трагедия разыгралась в тот момент, когда сопровождающие буквально на минуту потеряли бдительность. Ребенок зашел в воду, нырнул, но самостоятельно выбраться на поверхность уже не сумел.

Сейчас следователи устанавливают всю цепочку событий, приведших к гибели.

По факту случившегося Следственным комитетом Российской Федерации уже возбуждено уголовное дело. Правоохранителям предстоит выяснить, каким образом взрослые могли допустить беду на глазах у отдыхающих.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Батайске трехлетний ребенок трагически погиб в открытом бассейне аквапарка, после чего Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если это повлекло по неосторожности смерть человека.

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