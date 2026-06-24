Молодые режиссеры и экономия с помощью ИИ: Голливуд оказался на творческой развилке

Фото, видео: www.globallookpress.com/Thomas Imo; 5-tv.ru

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На мировой фабрике грез ищут и новый рецепт успеха, и переживают кризис идей.

Похоже, настоящая революция назревает в Голливуде, где вчерашние видеомейкеры теснят именитых режиссеров, доказывая, что для кассового успеха не нужны миллиардные бюджеты и звезды первой величины. Так, 20-летний блогер снял фильм буквально на коленке и заработал почти в 30 раз больше, чем вложил в него.

И, кажется, его примеру могут последовать даже гиганты индустрии — Мартин Скорсезе и Джеймс Кэмерон. О творческом кризисе фабрики грез и поисках нового рецепта успеха — корреспондент «Известий» Николай Никулин.

В Голливуде опять паника: никому не известные режиссеры вдруг меняют правила игры. Оказывается, можно не только снимать очередное продолжение «Крика» или «Парка Юрского периода», но и сочинять оригинальные сюжеты, еще и за малые деньги. Итог — хоррор 20-летнего Кейна Парсонса «Закулисье реальности» заработал в мировом прокате больше 300 миллионов долларов. Это рекорд независимой студии A24, поверившей в молодого дебютанта.

В 16 лет Кейн Парсонс прославился в социальных сетях девятиминутным роликом про найденную пленку со странной записью — на ней герой попадал в бесконечные офисные лабиринты и встречался с чем-то очень страшным. С режиссером связались, предложили сделать полнометражное кино. И теперь большие голливудские боссы задаются вопросом: а так можно было?

«За последние пять лет приключенческие и экшен-фильмы доминировали в прокате, потому что студии понимают: это относительно надежное вложение. Даже если прибыль не гигантская, они примерно знают, какую отдачу получат», — сказала журналист Сара Фишер.

А теперь молодые режиссеры из соцсетей вдруг доказывают, что можно и рискнуть. Карри Баркеру, создателю другого успешного ужастика «Обсессия», 26 лет. Он сделал фильм про удушающую любовь на основе своей короткометражки. При бюджете около миллиона «Обсессия» заработала больше трехсот.

«Мне кажется, мы наблюдаем, как молодые авторы получают все больше творческой свободы. И это очень близко к тому, как начинал я сам», — отметил кинорежиссер Марк Дюплас.

Нынешний Голливуд боится экспериментировать. Сейчас главное — чтобы звезды были в кадре и названия продаваемые, как недавнее продолжение «Дьявол носит Prada». Но понимают ли продюсеры реальные зрительские запросы — большой вопрос.

«Молодежь родилась с гаджетами в руках и со смартфонами. Поэтому им это понятно и ближе. Ближе блогеры, которые такие же ровесники, как они, говорят на понятном им языке и вызывают больше доверия», — считает культуролог Наталья Примакова.

Голливудские продюсеры сами оказались в фильме «Закулисье реальности». Идти открывать новую дверь страшно — вдруг заблудишься в коридорах. Впрочем, есть еще один вызов для индустрии — искусственный интеллект. Вот уже и Илон Маск готов вложиться в новые технологии и потеснить твердолобых продюсеров.

Маск опубликовал трейлер по «Илиаде» Гомера, созданный нейросетями. Дешевле, проще и без рисков. Зрительские отзывы положительные. И пока большие голливудские студии рассуждают о том, как защитить ущемленные права актеров-миллионеров, Google уже приобретает долю в киностудии A24, чтобы тестировать с тем же Кейном Парсонсом, режиссером «Закулисья реальности», новые технологии.

«В каком-то смысле идеал — это всегда создавать фильм так, будто ты делаешь его у себя в кабинете. Ты словно сам создаешь изображение, а затем оно в итоге передается пятидесяти людям съемочной группы, ста людям съемочной группы и оживает. И в этом великое достоинство этого инструмента», — сказал режиссер Мартин Скорсезе.

Даже режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон не промолчал по теме.

«Я не хочу провести еще четыре года, умноженные на два, над еще двумя фильмами „Аватар“ в своей жизни в возрасте 71 года, поэтому я хочу понять, как сделать их быстрее — и это, в свою очередь, сделает их дешевле», — заявил Джеймс Кэмерон.

Впрочем, на сегодняшний момент о качестве такого продукта трудно говорить комплиментарно. В интернете даже есть термин «ИИ-мусор» — это сгенерированные мультики, заполонившие соцсети. И пока нет даже намека на то, что в производстве больших мультфильмов появится хоть один кассовый лидер, произведенный при помощи ИИ.

«Закулисье реальности», например, снято без искусственного интеллекта, и режиссер сказал, что никогда бы в жизни им не воспользовался. Так что будущее Голливуда зависит от того, на кого сделают ставку экономные боссы.

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