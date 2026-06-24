Пособника телефонных мошенников задержали в Петербурге
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Во время обысков у него изъяли более трехсот SIM-карт, телефоны и наркотики.
В Петербурге задержан пособник телефонных мошенников, который работал на украинских кураторов. По данным МВД, уроженец Архангельской области еще в апреле стал заниматься незаконной регистрацией аккаунтов. Ежемесячно он получал оплату в криптовалюте.
Во время обысков у него изъяли более трехсот SIM-карт различных операторов, мобильные телефоны, а также наркотики. Подозреваемый арестован.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пятигорске предотвращен двойной теракт, который готовили две женщины-агента украинских спецслужб. Первая должна была привести в действие бомбу в людном месте, вторая — повторить теракт после приезда оперативников для максимизации жертв. Обе исполнительницы утверждали, что не знали о взрывчатке и хотели заработать. Фугасы обезвредили, пострадавших нет.
Схема вербовки, по словам экспертов, проста: в соцсетях ищут уязвимых людей (пенсионеров, одиноких женщин, подростков), втираются в доверие и предлагают решение проблем. Обещанные выплаты — лишь уловка, реальная перспектива — тюремный срок.
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