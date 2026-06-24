Землю не поглотит Солнце? Новое исследование ставит под сомнение одну из версий конца света

Фото: 5-tv.ru

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Судьба нашей планеты может оказаться не такой однозначной.

Долгое время считалось, что примерно через пять миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта и неизбежно поглотит Меркурий, Венеру и, вероятно, Землю. Однако новое исследование показало: судьба нашей планеты может оказаться не такой однозначной. По мнению астрономов, Земля все же имеет шанс избежать полного уничтожения. Работа опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics.

Что раньше говорили ученые

Солнце — звезда среднего возраста, которой сейчас около 4,6 миллиарда лет. Постепенно в его ядре заканчивается водород, а это означает, что однажды звезда начнет стремительно расширяться.

На этой стадии Солнце превратится в красного гиганта. По прежним расчетам, его внешняя оболочка должна была настолько увеличиться, что поглотила бы внутренние планеты Солнечной системы.

Именно поэтому многие десятилетия судьба Земли считалась практически предрешенной.

Что изменило новое исследование

Авторы новой работы решили более подробно смоделировать процессы, происходящие в последние этапы жизни звезд, подобных Солнцу.

Оказалось, что по мере превращения в красного гиганта Солнце будет не только расширяться, но и очень быстро терять массу. Из-за этого его гравитация станет слабее.

Когда притяжение уменьшается, орбиты планет постепенно смещаются наружу. Иными словами, Земля может начать медленно удаляться от Солнца быстрее, чем считалось раньше.

Именно этот эффект способен изменить привычный сценарий гибели нашей планеты.

Значит ли это, что Земля спасется?

Пока говорить об этом рано. Авторы исследования подчеркивают, что существует сразу несколько возможных сценариев.

По одному из них Земля действительно сможет избежать поглощения и останется на более далекой орбите.

Однако есть и другой вариант: приливные силы между расширившимся Солнцем и Землей могут постепенно замедлить движение планеты и вновь приблизить ее к звезде. В этом случае она все же окажется внутри солнечной оболочки.

Именно поэтому окончательный ответ ученые пока дать не могут.

Даже если Земля уцелеет, жить на ней уже не получится

Астрономы напоминают, что проблема вовсе не ограничивается риском быть поглощенной.

Еще за миллиарды лет до превращения Солнца в красного гиганта его светимость начнет постепенно увеличиваться.

Из-за этого температура на Земле станет расти. Сначала испарятся океаны, затем атмосфера начнет разрушаться, а поверхность планеты превратится в раскаленную пустыню.

По современным оценкам, условия, пригодные для жизни, исчезнут примерно через один миллиард лет — задолго до финальной стадии эволюции Солнца.

Почему это открытие важно

Исследование не означает, что человечеству больше не грозит гибель вместе с Землей через миллиарды лет.

Его значение в другом: ученые продолжают уточнять модели эволюции звезд и лучше понимать процессы, происходящие в конце их жизни.

Подобные расчеты помогают объяснить судьбу не только нашей Солнечной системы, но и тысяч других планетных систем, которые сегодня открывают астрономы по всей Галактике.

Что будет с Солнцем дальше

После стадии красного гиганта звезда сбросит внешние оболочки, образовав красивую планетарную туманность.

В центре останется небольшое, но очень плотное ядро — белый карлик. Именно в таком состоянии Солнце проведет оставшиеся миллиарды лет, постепенно остывая.

Какая судьба к тому времени будет ждать Землю — окончательно пока неизвестно. Но новое исследование показывает, что у нашей планеты, возможно, появился шанс избежать самого драматичного сценария.

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