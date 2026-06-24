Номер у лифта и поздний заезд: какие ошибки в отеле могут стоить туристу жизни

Фото: 5-tv.ru

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Часть рисков возникает именно из-за привычных мелочей.

Отель кажется безопасным местом: стойка регистрации, камеры, персонал и закрытый номер создают ощущение защищенности. Но эксперты по туристической безопасности предупреждают: часть рисков возникает именно из-за привычных мелочей — громко названного номера комнаты, неработающего замка или слишком беспечного поведения при заселении. Об этом сообщило Yahoo News.

Выбирайте отель заранее, а не только по цене

Безопасность начинается еще до поездки. Эксперты советуют обращать внимание не только на стоимость номера и красивые фотографии, но и на расположение отеля, отзывы гостей, наличие круглосуточной стойки регистрации, охраны, камер и контролируемого входа.

Особенно важно проверять свежие отзывы: путешественники часто пишут о небезопасном районе, плохом освещении у входа, посторонних людях в коридорах или проблемах с замками.

Не заселяйтесь поздно ночью без необходимости

Поздний заезд сам по себе не опасен, но он повышает уязвимость туриста. Ночью меньше персонала, хуже видна территория вокруг отеля, а уставший после дороги человек менее внимателен.

Если прилет или поездка все же приходятся на ночь, лучше заранее предупредить отель, заказать официальный трансфер и не искать жилье в последний момент.

Не позволяйте называть номер комнаты вслух

Один из главных советов экспертов — не допускать, чтобы сотрудник ресепшена громко произносил номер комнаты при других людях.

Правильнее, если номер написан на карточке или в конверте. Если его все же назвали вслух, можно попросить заменить комнату.

Особенно это важно для тех, кто путешествует один.

Просите номер не на первом этаже

Номера на первом этаже считаются более уязвимыми: туда проще проникнуть через окно или балкон.

Эксперты советуют по возможности выбирать комнаты выше первого этажа, но не слишком высоко — чтобы в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации до этажа могли добраться спасатели.

Часто оптимальными называют средние этажи.

Проверьте дверь и замки сразу после входа

Зайдя в номер, не стоит сразу разбирать чемодан. Сначала нужно проверить, закрывается ли дверь, работает ли замок, есть ли задвижка, цепочка или дополнительный фиксатор.

Если дверь плохо прилегает, замок заедает или окно не закрывается, лучше сразу обратиться на ресепшен и попросить другой номер.

Осмотрите номер

Эксперты советуют быстро проверить ванную комнату, шкаф, пространство за шторами и под кроватью. Это занимает меньше минуты, но позволяет убедиться, что в номере никого нет и он действительно готов к заселению.

Также стоит посмотреть, где находится ближайший аварийный выход. В экстренной ситуации на поиск маршрута может не быть времени.

Используйте дополнительные средства защиты

Многие путешественники берут с собой небольшой дверной стопор или портативную сигнализацию для двери.

Такие устройства не заменяют гостиничную безопасность, но могут дать дополнительное чувство защищенности, особенно если человек живет один или находится в незнакомом городе.

Не открывайте дверь незнакомцам

Если кто-то стучит и представляется сотрудником отеля, не стоит сразу открывать дверь.

Лучше позвонить на ресепшен и уточнить, действительно ли к вам направляли персонал. Настоящий сотрудник спокойно дождется подтверждения.

Особенно осторожно нужно относиться к неожиданным визитам поздно вечером.

Храните документы и ценности отдельно

Паспорт, деньги, банковские карты и техника не должны лежать на виду.

Если в номере есть сейф, можно использовать его для хранения документов и ценных вещей. При этом самые важные предметы лучше не оставлять без присмотра, если есть сомнения в надежности отеля.

Также полезно иметь копии документов в телефоне и облачном хранилище.

Не показывайте, что номер пустует

Если уходите из номера, можно оставить включенным свет или телевизор. Это создает впечатление, что внутри кто-то есть.

Не стоит вывешивать табличку с просьбой убрать номер на весь день. Она фактически сообщает посторонним, что комната пустая.

Будьте осторожны с Wi-Fi

Отельный интернет не всегда безопасен. Эксперты советуют подключаться только к официальной сети отеля, уточнив ее название у сотрудников. Для банковских операций, рабочих аккаунтов и личной переписки лучше использовать мобильный интернет.

Поддельные сети с похожими названиями могут использоваться для кражи данных.

Большинство поездок проходит спокойно, и отель действительно остается безопасным местом для туриста. Но несколько простых привычек помогают заметно снизить риски и чувствовать себя увереннее в путешествии.

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