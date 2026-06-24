Не только отечественная: стала известна страна-лидер по поставкам водки в Россию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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Этот алкогольный напиток к нам ввозит целый ряд стран.

В первые три месяца 2026 года Латвия стала главным поставщиком водки в Россию. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистические службы разных стран.

В первом квартале из этого прибалтийского государства к нам было ввезено водки на 2,6 миллиона долларов (почти 200 миллионов рублей). Второе место по поставкам этого напитка в Россию занимает Испания. Они завезли этого продукта на 537,4 тысячи долларов или приблизительно на 40 миллионов рублей. Грузия заняла третье строчку. Водку ее производства поставили на 203,7 тысячи долларов или на 15 миллионов рублей.

Кроме того, этот алкогольный продукт в России продавали Литва, Армения, Германия, Эстония, Финляндия, Франция и Италия.

Всего, по данным агентства, с января по март в нашу страну из других стран водку ввезли на 3,7 миллиона долларов (275,6 миллиона рублей).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что спрос на черешню в России в 2026 году снизился минимум на 8% относительно показателей 2025-го. Это связано с ростом цен и снижением предложения. Ягоду на наши прилавки обычно поставляют Турция, Узбекистан, Азербайджан и раньше Армения. От 10% до 30% этого товара на российском рынке занимает черешня от отечественных производителей.

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