Пока не заболели ноги и сердце: как сохранить здоровье вен и сосудов

Фото: 5-tv.ru

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После 40 лет специалисты рекомендуют регулярно измерять давление, даже если самочувствие остается хорошим.

Сосуды начинают стареть задолго до появления первых симптомов. Варикоз, атеросклероз, тромбозы, гипертония и инсульт редко возникают внезапно — чаще всего им предшествуют годы малоподвижного образа жизни, неправильного питания и вредных привычек. Хорошая новость заключается в том, что состояние сосудов во многом зависит от ежедневных решений самого человека. Рассказываем в материале 5-tv.ru, какие привычки действительно помогают сохранить здоровье вен и артерий.

Почему здоровье сосудов так важно

Сосудистая система — это тысячи километров артерий, вен и капилляров, по которым кровь доставляет кислород и питательные вещества ко всем органам.

Если сосуды теряют эластичность, повреждаются или сужаются, возрастает риск инфаркта, инсульта, варикозной болезни, тромбоза и хронической венозной недостаточности.

После 40–50 лет эти риски увеличиваются естественным образом, поэтому профилактика становится особенно важной.

Больше двигайтесь

Физическая активность — один из главных способов поддержать сосуды. Во время ходьбы и работы мышц кровь активнее циркулирует по венам, снижается застой в нижних конечностях и улучшается питание сосудистой стенки.

Врачи рекомендуют:

ежедневно проходить не менее семи-десяти тысяч шагов;

плавать;

ездить на велосипеде;

выполнять упражнения для голеней и стоп;

делать небольшую разминку каждый час при сидячей работе.

Даже короткая прогулка полезнее нескольких часов непрерывного сидения.

Следите за артериальным давлением

Повышенное давление постепенно повреждает внутреннюю стенку сосудов. Если гипертония остается без лечения, значительно возрастает риск инсульта, инфаркта и аневризм.

После 40 лет специалисты рекомендуют регулярно измерять давление, даже если самочувствие остается хорошим.

Контролируйте холестерин и сахар

Высокий уровень «плохого» холестерина способствует образованию атеросклеротических бляшек. Повышенный сахар крови повреждает сосудистую стенку и ускоряет развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому важно хотя бы раз в год проверять:

липидный профиль;

уровень глюкозы;

при необходимости — гликированный гемоглобин.

Питайтесь в пользу сосудов

Для здоровья вен и артерий особенно полезны продукты, богатые клетчаткой, витаминами и ненасыщенными жирами. В рационе должны регулярно появляться:

овощи;

фрукты и ягоды;

зелень;

жирная морская рыба;

цельнозерновые продукты;

бобовые;

орехи;

оливковое масло.

Желательно ограничить количество колбас, полуфабрикатов, сладостей, трансжиров и соли.

Пейте достаточно воды

Недостаток жидкости делает кровь более вязкой и ухудшает кровообращение. Особенно важно соблюдать питьевой режим летом, во время путешествий, длительных перелетов и физических нагрузок.

Если нет противопоказаний со стороны почек или сердца, большинству взрослых рекомендуется употреблять около 1,5–2 литров жидкости в день.

Не курите

Курение считается одним из самых опасных факторов риска сосудистых заболеваний.

Никотин повреждает внутреннюю оболочку сосудов, ускоряет развитие атеросклероза, повышает вероятность образования тромбов и ухудшает кровоснабжение тканей.

После отказа от сигарет риск сердечно-сосудистых осложнений начинает снижаться уже в первые годы.

Не сидите и не стойте слишком долго

Длительное неподвижное положение ухудшает венозный отток. Это особенно актуально для офисных работников, водителей, продавцов и тех, кто много времени проводит стоя.

Каждые 40–60 минут желательно менять положение тела, пройтись или выполнить несколько простых упражнений для ног.

Берегите вены ног

При склонности к варикозной болезни специалисты советуют:

поддерживать нормальный вес;

не злоупотреблять высокими каблуками;

чаще поднимать ноги выше уровня сердца во время отдыха;

не носить слишком тесную одежду;

при необходимости использовать компрессионный трикотаж по рекомендации врача.

Следите за тревожными симптомами

Обратиться к врачу необходимо, если появляются:

постоянная тяжесть в ногах;

выраженные отеки;

сосудистые звездочки;

расширенные вены;

боли в икроножных мышцах;

внезапный отек одной ноги;

онемение конечностей или сильная боль в груди.

Такие симптомы могут говорить о заболеваниях сосудов, требующих обследования.

Нужно ли пить препараты для профилактики

Самостоятельно принимать аспирин, венотоники или препараты «для разжижения крови» не следует.

Их назначают только при наличии определенных показаний. В противном случае риск побочных эффектов может оказаться выше предполагаемой пользы.

Сохранить здоровье сосудов невозможно с помощью одной «волшебной» таблетки. Основу профилактики составляют ежедневная физическая активность, правильное питание, контроль давления, холестерина и сахара, отказ от курения и поддержание нормального веса.

Именно эти привычки помогают снизить риск варикоза, тромбозов, инфаркта и инсульта и сохранить здоровье сосудистой системы на долгие годы.

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