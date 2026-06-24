Ловись рыбка большая и маленькая: подробный гид для успешной рыбалки

Фото: 5-tv.ru

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Конец июня — разгар летнего рыболовного сезона. Однако к каждой рыбе нужен свой подход, без которого не получится выловить ни сома, ни карпа.

Конец июня — разгар летнего рыболовного сезона в Подмосковье. Нерест завершен, и рыба активно кормится. Издание URA.RU описало основные виды и особенности ловли десяти видов рыб.

Карп наиболее активен рано утром и поздно вечером на прибрежные отмели, заросшие водной растительностью. В теплой воде он отлично ловится на фидер с использованием сладких приманок, таких как бойлы с клубникой, ванилью, карамелью, а также на кукурузу и горох. В жару клев ослабевает.

В конце июня карась по-прежнему активен, но прячется в зарослях. Клюет на червя и опарыша, особенно в утренние и вечерние часы. В пасмурную погоду может клевать весь день.

В конце июня лещ собирается в стаи на глубоких поливах с илистым дном. Ночная фидерная ловля наиболее эффективна, особенно в период с 22:00 до 2:00, а также ранним утром, пока солнце не поднялось.

Кормиться лещик любит прикормкой из панировочных сухарей, жмыха и семечек. Лучшая насадка — перловка, кукуруза, опарыш или «бутерброд» из червя и опарыша.

После нереста линь активно кормится в илистых заливах. Ловится на поплавочную удочку с навозным червем или опарышем утром и вечером.

Окунь наиболее активен у коряжников, на каменистых грядах и в водорослях. Ловится на мелкие вертушки и твистеры, особенно в утренние и вечерние часы.

Щука после нереста в летнюю жару продолжает охотиться в утренние и вечерние часы. Днем ее стоит искать в глубоких коряжниках, у затонувших деревьев и на свалах. Для ее лова нужно использовать воблеры и блесны, проводя их медленно.

Судак в конце июня переходит на ночной образ жизни, выходя на мелководные участки охотиться за уклейкой и плотвой. Ловится он на джиг и крупные воблеры с 23:00 до 3:00.

Сом активно кормится в сумерках и ночью. Ловится на квок и донки с крупными наживками — живцом, лягушкой, выползком или пучком червей. Спиннингисты используют крупные виброхвосты и джеркбейты.

В конце июня плотва и язь отлично ловятся на поплавочную удочку в проводку с насадкой из опарыша, мотыля, теста или хлебного мякиша. Клев стабилен утром и вечером.

Прежде чем отправиться на рыбалку, следует проверить сроки нерестового запрета, которые могут различаться по регионам, чтобы избежать штрафов.

Как ранее писал 5-tv.ru, существует приметы, которые помогут добиться успеха на рыбалке. Также рыбаки зачастую ориентируются на природные явления, например, на цветение растений или поведение животных.

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