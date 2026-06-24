Шансов выжить не было: нерпы вернулись в Ладожское озеро после реабилитации

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Детеныши отбились от матерей, и шансов выжить самостоятельно у них не было.

Три нерпы вернулись домой — в Ладожское озеро. Все они проходили лечение и реабилитацию. Две самки — Марта и Кильпола — попали к волонтерам, еще будучи новорожденными. Детеныши отбились от матерей, и шансов выжить самостоятельно у них не было.

Самец — Шейкин — оказался у спасателей из-за серьезной травмы. Он попал в рыболовные снасти и получил глубокий разрез на шее.

За время реабилитации все трое нерп окрепли и научились самостоятельно добывать пищу. По мнению специалистов, они полностью готовы к жизни в естественной среде обитания.

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