Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Как рождалась песня, которая сегодня звучит также актуально.

Ровно 85 лет назад появились строки, которые стали больше, чем просто песней. Уже через два дня после начала Великой Отечественной войны они прозвучали как призыв — жесткий, прямой и понятный каждому. Текст напечатали в газетах «Известия» и «Красная звезда», а музыку написали буквально за ночь — без партитур, мелом на доске…

Уже на следующий день песня зазвучала перед теми, кто уходил на фронт. Как рождалась «Священная война», которая сегодня звучит также актуально — расскажет корреспондент «Известий» Александр Надсадный.

85 лет назад судьбы миллионов в одно мгновение перевернула война. Все случилось так быстро, что даже советские газеты не успели перестроиться. 22 июня пресса освещала обычную повестку. Этот тираж позже назовут стоп-кадром мирного прошлого. Стране нужно было понять, как действовать дальше, и подобрать нужные слова. И они быстро нашлись.

На второй день войны на первой полосе газеты «Известия» был напечатан текст стихотворения поэта Василия Лебедева-Кумача. «Священная война». Именно эта дата считается днем рождения гимна мужеству и стойкости советских людей.

Силу тексту добавила музыка Народного артиста СССР Александра Александрова. Времени не было, ноты композитор писал на доске мелом. Уже через два дня песня в исполнении хора под его руководством зашагала с первыми добровольцами, уезжающими на фронт.

Резкие, четкие строчки бьют наотмашь, словно автоматная очередь. Каждая буква, уложенная в музыкальный трехдольный размер, получилась пропитанной ненавистью к захватчикам и призывом действовать.

«Партитуры, которые написаны Александром Александровым, они незыблемы, и голоса подбираются строго под эти партитуры, чтобы мелодия двигалась так, как надо», — рассказал музыкальный критик Николай Крупатин.

Исполнение «Священной войны» у стен Белорусского вокзала, где она 85 лет назад прозвучала впервые, стало традицией. Даже спустя время ее магия поднимает и заставляет вытягиваться в струнку даже тех, кому это непросто.

«Три акцента на каждый раз. Но вполне возможно, что именно это и создает вот этот эффект. Какое-то сначала оторопь, потом какого-то вдумчивого отношения».

Главный дирижер ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, Николай Кириллов, словно шпагой протыкает невидимых врагов, извлекая силу из каждой ноты.

«Этот феномен именно песенных стихов, что они несут в себе своеобразную ритмику, именно тогда получается идеальная мелодия. И, собственно, исполнение коллектива, который на протяжении вот уже 85 лет исполняет это как в первый раз», — отметил главный дирижер оркестра Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова Николай Кириллов.

Музыка Александра Александрова в сочетании со стихами Лебедева-Кумача произвели ошеломляющий эффект. Песня «Священная война» настолько передавала трагизм происходящего в июне 1941 года, что после премьеры ее исполняли нечасто. Но уже осенью, перед битвой за Москву, она на правах гимна звучала каждый день, призывая к подвигу военному и трудовому.

«Это удивительно, это кажется невероятным, с какой скоростью было перестроено производство. Уже в октябре 1941 года первые сормовские танки отправились на оборону Москвы», — поделилась заместитель директора Музея истории завода «Красное Сормово» Маргарита Финюкова.

Места ушедших на фронт у станков занимали женщины и подростки. В музее завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде, который строил танки, история военного периода занимает особое место, как и оригинал стихотворения «Священная война», который хранится в архивных фондах, в реестре уникальных документов.

«Поскольку документ отнесен к категории уникальных, то он подлежит особым условиям хранения. Находится он в сейфе и в читальный зал исследователям не выдается», — заметила начальник отдела научного описания документов, научно-справочного аппарата и каталога Анна Романенко.

Песня «Священная война» стала историей, а ее слова «пусть ярость благородная вскипает, как волна» актуальны во все времена.

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