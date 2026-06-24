Удар по мошенникам: сделки физлиц с жильем предлагают проводить через нотариуса

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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В России предложили новый способ снизить риски при оформлении недвижимости.

Все сделки с недвижимостью между физлицами в России предложили проводить через нотариусов. Авторы инициативы утверждают, что так можно снизить риск мошенничества и сократить число судебных споров. Но эксперты считают, что полностью защитить от схем аферистов нотариусы не в состоянии. В их компетенции - проверка сделки только по определенному ряду параметров. Выявить, что продавец находится под влиянием мошенников, они не могут.

«Если все формальности соблюдены, допустим, согласие супруга есть, паспорта действительные, запретов на регистрацию нет, то, соответственно, если потом продавец скажет, что его на самом деле ввели в заблуждение и он действовал под давлением, нотариус за это отвечать не будет», — отметил юрист, генеральный директор юридической компании Александр Тюгаев.

Сейчас в России с обязательным нотариальным сопровождением проводят сделки с несовершеннолетними собственниками, а также продажу долей в недвижимости и оформление дарения жилья. Эта практика уже доказала свою эффективность. Операции, которые проводились с участием нотариусов, значительно реже оспаривают в судах.

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